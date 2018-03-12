墾丁音樂季訂房率近7成 泡泡趴盼挽救「雪崩」商機

墾丁泡泡趴宣告重返墾丁。圖為2015年舉辦畫面。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2018-03-12 23:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島觀光業近期表現不佳，不少業者期盼「墾丁音樂季」的5天連假重新帶回人潮，飯店旅宿平均訂房率已經接近七成，比去年同期略佳，雖然「春天吶喊」轉移到隔壁滿州鄉，但近年人氣場「夏都春宴」仍照常舉辦，曾帶起風潮的墾丁「泡泡趴」更宣告重返南灣，可望為低迷的墾丁觀光注入強心針。

今年墾丁音樂季時間為4月4日至7日，老牌「春吶」4月5至7日在滿州小墾丁度假村舉辦，在南灣遊憩區的墾丁泡泡趴時間為4日及5日，位在大灣沙灘的夏都「春宴」則選在6日及7日。

根據業者初步統計，泡泡趴目前已經賣出超過1千張預售票，夏都「春宴」逼近3千張，首度轉移陣地的「春吶」，提供場地的小墾丁度假村住房率已經超過6成。

雖然售票狀況尚可，加上有5天連假的誘因，但整體住房狀況沒特別突出，少數五星級飯店逼近八成，中階飯店及民宿仍在5成上下徘徊，業者們期盼天氣逐漸暖和後，訂房數字能逐漸攀升，但也有業者放棄音樂季客群，轉攻親子家庭出遊客，盼殺出一條血路。

「當地觀光業低迷，更不能拋棄墾丁離開！」宣告重返南灣的墾丁泡泡趴業者表示，雖然預售票狀況不如2年前停辦時，但為了扭轉民眾對墾丁的觀感，入場票價自動調降，希望重新帶動音樂季及墾丁觀光商機。