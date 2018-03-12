鐵路地下化今年8月通車 鳳山火車站8樓縮水成3樓

鐵路地下化今年八月將通車，鳳山火車站八樓縮水成三樓。（記者陳文嬋攝）

2018-03-12 23:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鐵路地下化今年8月將通車，鳳山火車站整體開發案卻卡關，市府避免影響通車，先行審議通過3層樓建築，不過地方里長認為車站從8樓縮水為3樓，不符合地方期待，通車應一併啟用，盼市府介入協調，才能帶動地方發展。

鐵工局表示，鐵路地下化造成營運成本增加，包括水電費等，推動鳳山火車站開發案，規劃多功能商場，有助地方發展，也避免營運虧本，成為全民負擔，整體開發案延宕3年，盼市府給予協助；市府都發局表示，地方對車站設計有異議，市府重視民意需求，允諾協助加速審議程序。

鐵工局推動鳳山鐵路地下化，其中文昌街到大智陸橋全長1.7公里，總經費33.7億元，包括鳳山火車站8層樓、商業大樓12層樓，鐵工局於102年完成規劃設計，並辦理發包作業；但地方團體對公開評選出設計圖意見分歧，都發局要求凝聚地方共識。

曹公里長翁國忠表示，地方忍受工程噪音、交通不便，好不容易等到鐵路地下化將通車，整體開發案卻延宕，未來興建還要3年，等於里民得忍受施工延長，反對意見可作為修正參考，但不該阻礙地方發展，希望市府協助加速開發。

北門里長謝秀霞串聯文德里長謝智華、武松里長參選人戴惠敏、鎮北里長參選人趙志成，一致認為火車站是帶動地方發展關鍵，希望市府能整合成功，促進地方繁榮發展。

謝秀霞表示，鐵路地下化通車，地上建物也應一併蓋好，設計圖可以再做修正，但重大建設不能等，開發案卡關3年，後續再建設3年，等於拖累地方6年，中央與地方應攜手解決。