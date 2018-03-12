前主任批福衛五號 國研院：取像問題皆已坦誠說明

2018-03-12 22:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕前國家太空中心主任吳作樂日前在媒體以「不忍看福衛五號成為國際笑柄」一文，對福衛五號成果提出多項質疑。國研院今天發布新聞稿針對文中各項提問一一回應，表示面對國家交付的任務，太空中心一向秉持實事求是的態度，透過經驗的累積，使技術不斷的精進，奠定國家自主航太科技發展的堅實基礎。

吳作樂在「不忍看福衛五號成為國際笑柄」文中，對於福衛五號未使用光學真空艙、影像修正方式、在國際的排名水準，以及對於花蓮地震貢獻等表達自己的看法和質疑。

國研院新聞稿指出，吳作樂對於光學真空艙所提的建議，太空中心將審慎評估該設施用於支援未來自主衛星研製的可行性；對於衛星影像品質及未來應用，太空中心會依原規劃，由合作單位驗證品質後，方進行營運；同時亦已規劃相關加值應用，以創造特色。

國研院表示，福衛五號搭載的先進電離層探測儀所進行的地震前兆電離層變異相關研究，是萌芽中之全球性科學研究議題，福衛五號功能主要在於收集資料，研究團隊謹守實證精神，僅呈現現象，不會進行過度解讀。此外，福衛五號遙測酬載、科學酬載、地面系統全部由國內開發，衛星本體主要關鍵元件亦由國內自製，僅部分次要元件向國外採購，以此立基點評斷我國衛星自製率於世界國家排名自有所據。

國研院說，福衛五號升空後確實發生離焦問題，經由衛星溫度操控及在地面對影像進行回溯修正的處理，目前問題已大致解決。太空中心也在歷次記者會中對取像品質的問題均已坦誠說明，並提出解決方案及結果。