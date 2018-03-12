蘆洲仁愛停車場下月完工 水波紋外觀呼應蘆荻泛月

蘆洲仁愛停車場完工示意圖。（新北市政府新建工程處提供）

2018-03-12 22:37

〔記者陳心瑜／新北報導〕位於蘆洲民族路和民權路口的蘆洲仁愛停車場多功能大樓集停車、里民活動中心和圖書分館空間，將於4月5日完工啟用，將能紓解當地停車需求。新北市政府新建工程處處長詹榮鋒表示，多功能大樓為地上7層、地下2層建物，造價4億2千萬元，建築立面為水體波紋設計，呼應蘆洲昔日「蘆荻泛月」的美稱。

新北市政府交通局停車管理科長陳銘德說，蘆洲仁愛停車場用地原為平面停車場，因應當地停車需求，多功能大樓去年3月1日動工，預計今年4月5日完工，將提供464位汽車車位，66格機車位，至於收費方式，仍待營運廠商進一步研議。

新工處長詹榮鋒說，蘆洲仁愛停車場除了停車空間，1樓為仁愛市民活動中心，可服務水湳里、忠孝里、保新里、水河里和仁愛里民眾；2樓為蘆洲仁愛智慧圖書館，1、2樓都採挑高設計，提供市民集會與閱讀的舒適空間。

詹榮鋒表示，基地面積約3500平方公尺，建築面積約2600平方公尺，地面層回應周圍仁愛廣場的空間，打造可供民眾通行及聚會之半戶外空間。

另外，位於捷運三民高中站旁的蘆洲三民機車平面停車場，提供573個機車停車位，現由交通局計次開單收費，自4月1日起將委由廠商24小時收費管理。委外後將提供月租服務，民眾即日起至3月20日可登記。