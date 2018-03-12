年輕學生揪感心！ 見貨車翻覆停下幫忙清理路面

網友Alex Chuang在「草屯人」臉書社團PO圖文，稱讚南開科大學生見協助把散落的貨物搬至路邊。（圖擷自「草屯人」臉書社團）

2018-03-12 22:39

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕國道3號霧峰交流道匝道與平面道路交叉路口，有小貨車翻覆，後車斗的貨物散落在路面，多名南開科大的學生騎車行經，不約而同地停下，合力將阻礙交通的貨物搬到路邊，有民眾特別到地方臉書社團稱讚他們。參與的學生之一陳昆鼎說，這是應該做的，大家都沒有想到要被稱讚或獎勵。

這名暱稱「Alex Chuang」的網友，到「草屯人」地方臉書社團PO圖文，指稱今天稍早在國道3號霚峰交流道與平面道路交叉口，有小貨車突然翻覆，車斗載的貨物散落一地，影響來往的汽機車通行。但此時有一群南開科大的學生，行經發現主動停下來，合力將散落的貨物搬到路邊，這些學生的舉動真的值得嘉獎。

該名網友的PO文很快就有許多網友按讚，短短數小時就有1000多個讚，並有多人留言稱讚這群學生有愛心、很善良、暖心、父母教得好、真善良…，也有南開的學生認得照片中的人還tag當事人。

見義勇為的學生之一陳昆鼎表示，當時包括自己和同學石祐明、黃泓諭在內，大約有4、5名同校學生騎機車行經，看到小貨車翻覆在路面，貨物散落在路上，沒有想太多，就陸續把機車停好，一起把物品搬到路邊，一方面清出路面，二方面也希望貨物不要被未注意到的車子輾壞。

陳昆鼎也說，這是小事，更是應該做的事，相信其他人看到也一定會加入。