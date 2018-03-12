中市補助「幸福路上」獲東京動畫大賞 林佳龍恭喜製作團隊

2018-03-12 22:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕獲台中市政府新聞局拍片補助的「幸福路上」，上映後不但廣獲好評，今天更在2018東京動畫大賞拿下「最佳動畫長片獎」。市長林佳龍晚上透過臉書分享這份榮耀，除恭喜製作團隊，也期待台灣產出更多好的動畫作品被看見。

林佳龍貼文表示，宋欣穎導演曾感嘆在台灣做動畫不容易，其實台灣有許多好的故事可以被創作。台中市致力成為影視友善城市，也努力培植ACG（動畫、漫畫、遊戲）產業，「幸福路上」獲新聞局補助，上映後廣獲好評，現在又獲國際肯定，代表市府的方向是正確的，恭喜宋導演，也恭喜製作團隊。

台中市新聞局105年補助的「幸福路上」，是一部2D手繪動畫電影，也是宋欣穎導演第一部電影長片。全片以女主角林淑琪尋找幸福的成長故事，帶領觀眾穿梭台灣80年代至今的各種時代變遷，片中並形塑了女主角最重要的朋友─台中人「莊貝蒂」一角，台中市街道、糕餅店、醫院等場景都一一在劇中呈現。全劇充滿台灣味，橫跨從80年代至今的台灣光景，處處都是尋找幸福的動人故事。

「幸福路上」也請來金馬影后桂綸鎂、金馬獎最佳男女配陳博正（阿西）及廖慧珍、知名導演魏德聖等人配音，並由歌手蔡依林演唱「幸福路上」同名電影主題曲，陣容堅強。