行經此處整排路樹向你「敬禮」 保育人士呼籲…

整排的盾柱木都往路面傾斜，未見扶正。（記者吳俊鋒攝）

2018-03-12 22:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是植樹節，但推廣種樹之外，也要全力護樹！

台南高鐵站特定區內的行道樹總數逾9400株，林相超過20種，生態豐富，只是有的已漸枯萎，或發育不良，甚至3年前的蘇迪勒颱風期間被吹歪，迄今仍未扶正，經過時，猶如整排「綠巨人」在敬禮，民眾苦笑，保育團體則呼籲市政府應全面體檢，守住珍貴的綠色資產。

而在地的歸仁區七甲五街花卉產銷班長黃毅斌也指出，無論在公園內或馬路旁，景觀樹木都需要照顧、管理，願意提供專業諮詢，協助市政府維護。

歸仁區公所盤點高鐵站周邊的行道樹，水黃皮與桃花心木等分居1、2名，數量都破千，阿勃勒則是第3，其他種類也不少，引人入勝；至於維護的問題，將向市政府工務局通報，進行必要的補強或改善。

高鐵特定區的行道樹，數量龐大，同時期栽種的，有些發育遲緩，不見茁壯，甚至逐漸枯萎，似乎「了無生趣」，高發二路上更見整排的盾柱木傾斜，附近民眾指稱，是3年前被蘇迪勒颱風吹歪，迄今仍未扶正，萬一突然倒塌，恐危及行經人車。

長期關注護樹議題的台南社大環境行動小組研究員吳仁邦表示，高鐵站附近的行道樹規模，在全市單一區域頗為罕見，他建議市政府，應先啟動總體檢，儘速扶正或補植，未來也要增加巡查志工，隨時掌握現況。

高鐵特定區內林相豐富，包含目前一片橘色花海的木棉道，還有涵蓋阿勃勒、小葉欖仁，以及鳳凰樹等知名的「黃綠紅」，美景將在5月份登場。