自由車環台賽還有隱憂 屏東賽道長達1公里寬度剩半

台十七線封閉南下車道一公里，並調整原北上的快車道供南下車輛行駛。（記者陳彥廷攝）

2018-03-12 21:38

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國際自由車環台賽本週盛大展開，賽場本週四將移師到屏東縣，從屏東市出發南下至車城後最後回到東港大鵬灣，不過，途中北返預定賽道為省道台17線，該段省道目前佳冬路段正在施工並封閉車道，其中長達1公里的賽道寬度縮減一半，資深車迷期待國際級賽事來台，但更要展現賽事安全維護的專業，避免成為路線隱憂。

主辦單位回應，賽前經場勘已獲道路縮減訊息，已通知領隊及選手提早因應；屏縣府警察局交通隊則指出，這次總距離近200公里，全線皆會執行交通管制，原則為有安全島路段進行單向的順向管制，橫向及對向車輛皆禁入，至於無安全島路段，則視路況進行順向單向管制或全面管制，全面管制時將請用路人改道；至於車迷反映的佳冬羌園路段將加強警力，並進行雙向交管。

自由車環台賽已連數年舉辦，不過今天桃園站卻發生環台賽史上首次主集團疑因指示不清而走錯路的烏龍，賽事在主裁判要求下就停車再出發，正反方看法不一，引發兩方熱議，賽事路線沿線的指引及安全維護再度成為車隊及車迷關注焦點。

週四屏東縣站將行經台17線，不過現在佳冬羌園路段正因路基路面加高及過路排水箱涵施工而封閉南下車道，北上車道以回復性防撞桿分隔，提供各單線的雙向行駛長達1公里。

不過，賽道縮一半卻引來資深車迷擔憂，參加過上百場自行車賽事的屏東車友阿麗指出，國際賽事路寬一般要求要至少寬7公尺，當然會有部分路段受限原有道路路幅縮減，不過施工再配合防撞桿的設施除讓賽道剩一半，在高速行駛下會提高突發狀況的可能。

她舉例，主集團進入縮減車道將不斷壓縮往後，加上車多又擁擠，速度一下子變慢，車一多就有風險，也有可能有車手為突圍，在進入縮減區前就企圖從防撞桿縫隙中冒險鑽出，她了解選手一定會保護自己，但車一多難免就有意外可能，現在改道機會已微乎其微，只盼主辦單位能夠詳加思考路線的安全維護與指引，避免成為路線上的安全隱憂。

主辦單位中華民國自由車協會指出，該路段距離終點還有約50公里，預料主集團仍會維持一定隊型，且國際賽場或以往環台賽都有路幅縮減的賽道並非首例，不過基於安全，已向領隊及車手回報路面狀況，並已協調警方當天能加強交管的疏導及指引。