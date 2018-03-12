高鐵木棉道已開好開滿 賞花小心腳下「陷阱」

賞花之餘，還可見到列車行經，歸仁十五路又稱「高鐵木棉道」。（記者吳俊鋒攝）

2018-03-12 21:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕已「開好開滿」的台南市高鐵木棉道，連日來，吸引遊客造訪，爭睹橘色花海，只是現場人行道有的破損，形成坑洞，猶如另類的陷阱，讓抬頭賞景的民眾不慎誤踩、絆倒；歸仁區公所則強調，將儘速勘查、修補。

這處高鐵木棉道位在歸仁十五路，因屬於車站特定區的邊陲，以往知道的人較少，每逢3月花開，景致在網路瘋傳，「橘色秘境」的美名不脛而走，朝聖者逐年增加。

歸仁十五路還有特色，就是民眾賞花時，抬頭也可見到高鐵列車行經，別具風情，去年被市政府觀光旅遊局列入台南經典木棉道之一。

只是歸仁十五路的人行道，已出現地磚破損，甚至塌陷成坑洞，遊客抬頭賞花，沒留意腳步，容易誤踩陷阱，傳出民眾被絆倒的意外，雖然傷勢無礙，卻也覺得很掃興，頗有怨言。

另外，遊客陸續湧入，為了在花海下漫步，常見人車爭道，儘管沒有造成事故，交通安全的問題也引發關注。

公所經建課長林垂逸表示，歸仁十五路的木棉樹有206株，花海綿延約700公尺，將儘速瞭解地磚破損的原因與狀況，設法修補，並弭平坑洞，確保民眾遊賞安全。

人行道破損，形成坑洞，民眾容易誤踩、跌倒。（記者吳俊鋒攝）

高鐵木棉道已「開好開滿」。（記者吳俊鋒攝）

入夜後的高鐵木棉道，景致也很特別。（記者吳俊鋒攝）