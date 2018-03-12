公益做到國外 南投高商再創志エ服務獎紀錄

國立南投高商師生對於榮獲保德信志工基金會志工服務獎，開心不已。（記者謝介裕攝）

2018-03-12 21:41

〔記者謝介裕／南投報導〕保德信志工基金會志工服務評審成績出爐，國立南投高商再次打破紀錄，除了學校締造連續3年榮獲「服務教育楷模獎」以外，今年更多達124位學生獲得志工服務獎，以該校日夜間部學生合計約1000人而言，平均每8位學生就有1位得獎，堪稱是最有愛心、最愛做公益的學校，也讓師生們更堅定深耕社區的目標。

南投高商秉持「一班一服務、一社一服務」宗旨下，全校30個社團，除了輪流擔任志工認養學校旁的社區活動中心及公園環境維護工作以外，每月也會定期前往南投仁愛之家等社福、安養機構，以及南投、南基等醫院進行關懷活動。

值得一提的是，該校志工服務在師長帶領下，也不再侷限於國內，去年學生便利用暑假帶著滿滿的愛心物資，遠赴越南協助偏鄉弱勢的小孩，不僅開拓更寬廣的視野，對於人飢己飢及愛心無國界的志工精神，也更能感同身受，以致學生獲獎人數，也從去年109人增至124人，實在難能可貴。

南投高商校長何景標指出，台灣坊間常聽到的一句話是「台灣最美麗的風景是人」，因為充滿了溫暖的人情味，許多人也都願意在別人發生困難的時候伸出援手，更何況，從事志工活動，除可讓學生發揮愛己愛人的情懷以外，對其人際關係、品格、操守等方面的培養，也都有正面助益，期許學生們能朝「好還要更好」方向努力，成為社區的好朋友、好幫手。

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