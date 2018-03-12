源頭控管收成效 苗縣動物收容數量降

透過源頭管理及增建硬體設施，苗栗動物收容所收容環境大幅提升。（記者鄭名翔攝）

2018-03-12 21:47

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣動物收容所動物收容上限為140隻，自去年實施全面零安樂死政策後，一度面臨收容爆滿困境，但在動物保護防疫所積極落實人道精確捕捉、推動節育補助、辦理巡迴送養及校園生命教育，並搭配不擬飼養送公立收容所收費政策，有效降低犬貓收容量，今年將陸續完成二、三期擴建工程，將提供犬貓更友善空間。

去年2月16日起全台實施零安樂死政策，苗栗收容所曾一度容納至137隻犬貓，瀕臨爆滿邊緣，不但難以提供犬貓完善的照護，反而因空間、人力不足恐導致毛孩生存條件更加惡劣。

為解決收容爆滿問題，苗栗動保所推動3段式措施，先至各國中小推廣生命教育，將動保觀念向下扎根；另每年也舉辦百場以上下鄉節育及施打晶片；另針對有攻擊性或具傳染疾病犬貓才捕抓，效果卓著，成功將收容隻數降至現在的80隻。

而為打造更完善的收容及教育空間，預計於7月底完成貓舍擴建及多媒體視聽室增建二期工程，屆時將可增收容80隻貓，並提供生命教育場所，而後續也規畫第三期工程，將增建寵物公園及可容納105隻狗的犬舍，預計9月底將完成所有硬體設備提升。