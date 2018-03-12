拆「天空之城」！台北市啟動專案 每月至少強制拆除6件

頂二層違建即是加蓋2層以上的違建，被戲稱為「天空之城」，過去與妨礙消防公安違建皆列為優先拆除違建之一。（都發局提供）

2018-03-12 20:43

〔記者鍾泓良／台北報導〕「頂二層違建」即是加蓋2層以上的違建，被戲稱為「天空之城」，過去與妨礙消防公安違建皆列為優先拆除違建之一。台北市都發局建管處今晚公布「307頂二層違建專案」，預計每月強制拆除至少6件頂二層違建。但根據都發局拆除速度，至少要花上51個月，也就是4年以上的時間才能全部拆除完畢。建管處解釋，因為頂二層拆除難度較高，因此需花費更多人力及時間才能拆除，因此還是一邊強拆，一邊要求屋主自拆。

建管處發言人洪德豪表示，市長柯文哲去年指示建管處調查市內所有頂二層違建，約花了半年時間才清查出307件違建。他表示，因為頂二層違建都為於高處，拆除中容易會有掉落物危險，需要花費更多時間及人力才能拆除，目標是每個月至少拆6件。他補充，若靠建管處強制拆除要花到4年以上，因此也藉此呼籲屋主配合拆除，加速專案狀況。

柯文哲2014年甫上任時便發生南港違建案大火，讓他下令全市226處違建3個月內限期改善完畢，否則全部拆除；去年新北市中和發生縱火案，北市也啟動「208違建拆除專案」，要求全市208件違建限期改善；兩專案最後都順利結案，全部改善完畢。

另外，市府也要求全市2.5萬件頂樓加蓋違建安裝火災警報器，若不配合將會拆除。洪德豪說，該專案大限為20日，屆時將統計最後結果。