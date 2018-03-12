燃油改燃氣 烏日啤酒廠PM2.5排放趨近於0

副總統陳建仁（左2）今天在台中市長林佳龍（右2）等人陪同下參觀烏日啤酒廠由燃油鍋爐改為燃氣鍋爐改善成果。（記者陳建志攝）

2018-03-12 20:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府為改善空污，2年多前率先全國補助業者將燃油鍋爐改為燃氣鍋爐，並預計年底前將全市181座重油鍋爐全數改成燃氣鍋爐，其中烏日啤酒廠在市府補助下，預計今年底前將3座燃油鍋爐全數改成天然氣，將可讓PM2.5和硫氧化物每年排放降到趨近於0，此項政策並成為全國空汙防制策略之一，今天下午副總統陳建仁到廠視察，稱讚台中是各縣市空汙防治的「領頭羊」。

為視察台中推動此項政策成效，陳建仁今天下午在市長林佳龍陪同下視察烏日啤酒廠，包括台灣菸酒公司董事長吳容輝、市府環保局長白智榮、市議員吳瓊華、劉淑蘭與多位里長也到場關心。

林佳龍表示，台中率先全國推動燃油鍋爐改為燃氣鍋爐，全市已有126家業者申請鍋爐補助，其中48家已完成汰換，PM2.5 汙染減量達每年7.2公噸以上，預計年底將把全市181座2噸以上的重油鍋爐全數汰換為燃氣鍋爐。

市府環保局表示，烏日啤酒廠已完成兩座鍋爐改善，年底前3座燃油鍋爐全改燃氣後，其中PM2.5每年排放將從1.8公噸降到趨近於0，硫氧化物則從每年排放26.87公噸降到趨近於0，氮氧化物則從每年排放18.53公噸降至9.67公噸，削減達48%，污染物減量相當明顯。

陳建仁今天表示，台中領先全國推動燃氣鍋爐汰換補助成效良好，讓中央因此跟進，強調鍋爐改為天然氣不但讓廠方成本降低，更改善空氣帶來健康，肯定林佳龍改善空汙不僅有決心、更有方法，其中105年秋冬空品不良季節協調公私場所降載，台中市削減比率達8.7%，為六都第一，台中空汙改善有目共睹，希望更多業界響應，攜手改善台灣空氣品質。

台灣菸酒公司董事長吳容輝表示，烏日啤酒廠3座燃油鍋爐改為天然氣，預計需花費1600萬元，市府每座補助50萬，強調除了為環保盡一份心力，也大幅降低維修成本，可說是雙贏的作法，將持續在全國各廠推動，預計108年底可完成138座鍋爐的改善。

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