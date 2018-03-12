韓星節目行銷 女王頭成韓國客旅遊熱點

韓國藝人近年來頻頻到野柳地質公園錄製節目，帶動韓國人爭相到女王頭朝聖，使得這兩年野柳地質公園內韓國人激增。（記者俞肇福翻攝）

2018-03-12 20:36

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市萬里區野柳地質公園的「女王頭」地質景觀聞名國內外，近兩年拜韓國知名影星來這裡出外景、錄製節目行銷所賜，韓籍遊客數年年攀升，短短兩年成長82.5％，去年一整年的韓國觀光客遊園人數高達64萬人次，一掃中國觀光客銳減的陰霾。

根據交通部觀光局北海岸暨觀音山風景區管理處統計，104年野柳地質公園遊園人數高達301萬人次，創下野柳地質公園成立以來遊客人數新高；105年起因為中國觀光客銳減，遊客人數下降到273萬人次，106年再跌到239萬人次，附近的餐飲、販售紀念品業者叫苦連天。

北觀處統計，中國觀光客這幾年確實銳減，104年的中國觀光客有181萬餘人次，105年降到131萬餘人次，106年只剩下76萬餘人次，幸好觀光局積極開闢國際觀光客市場，除了南向跟東南亞國家遊客招手，韓國觀光客也成長迅速。

野柳地質公園副總經理湯錦惠指出，韓國遊客愈來愈多，104年的韓籍遊客有35萬1000多人次，105年增加到49萬9000多人次，去年再上升到64萬餘人次，去年韓國籍遊客數佔全年遊客數的26.74％。