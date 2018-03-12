那乀阿揑！花4萬多送「校狗」受訓 竟是這樣的結局

2018-03-12 20:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮北斗國中有隻號稱「麻煩製造者」的校狗「阿毛」，學生對牠不離不棄，雖然阿毛經常咬傷學生，但師生仍募款將牠送牠到「愛犬學校」受訓，無奈花了4萬多元，仍天不從人願，阿毛愛訓後仍「野性堅強」，校方還是不得不將牠鍊住，一名愛狗婦人經常到校「放狗」，造成校狗撒野成性，兩造經過近半年折騰，校方決定割愛，交由婦人認養，日前婦人到校把小花帶走。

「花了4萬元，最後竟將校狗拱手讓人！」學生個個淚如雨下，均無法接受這個事實，但校內無人願擔起全心照養之責，也只能由婦人帶走，但婦人答應每個禮拜到學校遛「阿毛」，學生才逐漸釋懷，這場校狗、學生、愛狗人士和校方的多方角力，成為該校養的另類「生命教育」教材。

該校師老們說，「阿毛」愧為校狗，「生雞蛋嘸，放雞屎，歸大堆」，被喻為校內的「麻煩製造者」，但師生不離不棄，還為牠募款，送牠到「愛犬學校」受訓，希望阿毛爭氣一點，聽話一點。

經過了3個月的特訓，師生付出近4萬元代價，狗訓練師也帶著阿毛返校展現訓練成果，訓練師也教學生如何馴服阿毛，其中最重要的是學校必須有一人以上的「狗主人」，「狗主人」也必須到愛犬學校受訓並回到學校銜接，如此「阿毛」才能擔起「巡邏工作狗」的重任，人狗和平共處，達到訓練目的。

該校生活輔導組長莊淑芬說，去年縣府為了建「可愛動物園區」，支持與反對者發生嚴重的流血衝突，學生們不解，為什麼居民要強力反對「流浪狗之家」？她認為，社會教育還不夠，便以阿毛作為「寵物的生命教育」，希望能擴及社會，起初大家都認為頑皮的阿毛「送去愛犬學校」受訓，回來就「百依百順」，不料事與願違。

莊淑芬表示，並不是訓練師專業不足，而是學校的條件跟不上，也就是狗隻在平日必須栓住，否則就必須蓋圍籬，而且還必須建立「狗主人」制度並植入晶片，狗主人和阿毛都必須再接受教育至少半年，校方不論環境及財力都力有未逮，便將「愛犬學校計畫」中斷，讓阿毛當隻單純的「看門狗」。

莊淑芬指出，依規定沒有圍籬就需用狗鍊栓住，如此又惹得上述那位「愛狗婦人」不滿，她經常將阿毛帶回家，造成學生不滿，兩造幾經折衝，最後還是由該名愛狗婦人認養，但前提是要經常帶回到學校遛狗。

校方說，全校經歷一場「刻骨銘心」的愛狗試煉，愛牠，還要承受責任，你不能只想摸摸牠、餵餵牠、看顧牠，如果牠掙脫了，你該怎麼辦，與其擔心受怕，不如將牠交給更愛她、更願意承擔責任的人。

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