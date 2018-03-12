北市107學年度國中藝術才能班招生 首設國樂主修音樂班

台北市107學年度國民中學藝術才能音樂、美術、舞蹈班新生暨轉學生聯合招生鑑定簡章日前上網公告，音樂班、美術班報名日期為4月12日至13日，舞蹈班為4月17至18日。（教育局提供）

2018-03-12 20:30

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市107學年度國民中學藝術才能音樂、美術、舞蹈班新生暨轉學生聯合招生鑑定簡章日前上網公告，音樂班、美術班報名日期為4月12日至13日，舞蹈班為4月17至18日。其中音樂班除南門國中、仁愛國中及師大附中（國中部）外，另於建成國中設立北市首間以招收國樂主修學生為主的音樂班，今年首次辦理招生。

教育局表示，新生報名資格為「限設籍北市的國小應屆畢業生」，轉學生為「限設籍北市的國中七、八年級學生」，各該類藝術才能班每班招收新生卅名，音樂班南門國中、仁愛國中、師大附中（國中部）及建成國中等4校計招收120名新生；美術班金華、古亭、五常及百齡高中（國中部）等4校計招收120名新生；舞蹈班北安及雙園國中等2校計招收60名新生。此外，今學年度於新生聯合招生辦理各校外加身心障礙學生名額1名，轉學生名額則參閱該類藝術才能班招生簡章。

教育局提醒，音樂班、美術班報名日期為4月12日至13日，舞蹈班為4月17日至18日。報名費部分，音樂班為3200元，美術班為1500元，舞蹈班為1400元。

各類組主辦學校分別為南門國中（音樂班）、五常國中（美術班）及雙園國中（舞蹈班），招生鑑定簡章可至各該類藝術才能班招生主辦學校網站下載，或至北市教育局、北市資賦優異教育資源中心網頁查詢。