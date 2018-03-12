宜蘭寵物火化服務再進化 要讓毛小孩走得安穩

領養風氣日盛，毛小孩如同家中一份子。（記者張議晨攝）

2018-03-12 19:09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣動植物防疫所提供毛小孩火化服務，但近5年火化件數逐年攀高，設備不敷民眾需求，要火化至少得排隊1個月；為此，動防所今年投入700萬元經費，增設新式火化爐，預計今年7月完工啟用，一旁則新設「一站式」服務櫃台以及製作專屬「紙棺材」，希望讓毛小孩在家人陪伴下，有尊嚴的走完最後一程。

毛小孩如同民眾家中的一份子，但年紀到了，也有告別家人的時候。動防所92年起開辦火化業務，火化後骨灰由民眾領回，或由防疫所人員送至員山福園的「寵物陵園」灑葬，是全台首間為毛小孩推出殯葬服務「一貫化」的公家機關。

不過，隨領養寵物者增加，火化需求逐年增長。據動防所統計，102年火化數僅333件，到了106年，火化件數成長至938件，且數量未見減少趨勢，凸顯毛小孩「身後事」越來越被民眾重視；由於火化效能不足，從登記到完成火化，至少得等候1個月。

為此，動防所去年向農委會爭取到新式寵物火化設備，功能及量能約為舊爐的2倍，預計今年7月完工啟用，希望加快火化流程，讓家屬不必煎熬等候。

除增設火化爐外，動防所也規畫「一站式」服務櫃台，還要為往生的毛小孩設計專屬「紙棺材」，希望讓家屬在舒適環境內，送毛小孩走完最後一程。

動防所所長康立和說，毛小孩跟家人有深厚感情連結，家屬也會希望毛小孩離開時，能夠有最妥適安排，因此；未來寵物火化服務會走向「客製化」，盡量符合民眾期待。