漏水搶修停水23小時 影響高市苓雅、鳳山、前鎮4.5萬戶

2018-03-12 18:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司七區處緊急辦理鳳山自強路橋管線滲漏搶修，高市鳳山等3區明天上午10點至隔天上午9點將停水，總計停水23小時，影響用戶4萬5千戶，呼籲用戶儲水備用。

台水公司第七區管理處表示，澄清湖廠緊急辦理「鳳山自強路橋2千mm管線滲漏搶修」需停水，將於明天上午10點至3月14日（星期三）上午9點停水23小時（含復水2小時），請用戶儲水備用，並節約用水，不便之處尚請見諒。

水公司說，停水區域包括苓雅區（文昌里、建軍里、正仁里、正義里、衛武里、福東里、福西里、福人里、福地里、福居里、福海里、福康里、福隆里、朝陽里、永康里、福南里、奏捷里、福壽里、福祥里、林靖里）、前鎮區（瑞華里）、鳳山區（忠孝里、忠義里、武慶里、武漢里、新強里），合計3萬戶。

水壓降低區域則有鳳山區（中和里、鎮西里、曹公里、鳳崗里、光明里、縣衙里）、左營區、鼓山區，合計壓降1萬5千戶；免付費客服電話1910、高雄服務所073312292、鳳山服務所07724163。

水公司提醒用戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災。