高1生愛上台灣傳統文化 同學：你是古早人嗎？

謝詠翔（右）拉起大廣弦，同學唱和。（記者洪臣宏攝）

2018-03-12 17:24

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商機電科1年級生謝詠翔鍾愛台灣傳統文化，月琴、三弦和北管，連古樂器難不倒他，連七字調也能朗朗上口，曾應邀台日友好音樂演唱會演出，最愛騎著古董腳踏車兜風，同學剛認識他時驚問：「你是古早人嗎？」，如今跟他唱和。

綽號「阿伯」的謝詠翔總是口操台語，最愛騎著近60年歷史的骨董單車閒逛，三句就不離台灣傳統文化，舉手投足充滿喜感，不過當他拉起大廣弦、殼仔弦，或用「四塊仔」唱起家婆譜、江湖調、七字調、留傘調及走路調，同儕流露崇拜眼光。

國小時家人送他去學吉他，他興趣缺缺，國3在網路看到台灣民俗藝人楊秀卿的演出，相當著迷，開始從影片學看樂譜，先後自製10支樂器，包括用奶粉罐製成的大廣弦，椰子殼製作殼仔弦，還有用木板做成三弦，連琴軸都委請老師教他車床自製。

為了精進技術，他利用暑假遠赴桃園向月琴名師葉文生學藝，老師看他資質好，推薦他去參加北投月琴民謠祭、彰化台日友好音樂演唱會伴奏，讓他興起考街頭藝人證照念頭。

謝詠翔說，從小就喜歡古器具，父母給他100元早餐費，他只花2、30元，省下的錢連同壓歲錢都砸在蒐購，阿嬤曾斥責：「人家不要的垃圾，你都當成寶。」直到買了阿嬤嫁妝同型式裁縫車送她，老人家感動不已。

他也有不「古」的時候，他是鐵道迷，因而選讀機電科，在老師黃庭偉及同學黃宥荃、胡育嘉等協助下，以3D列印技術，改良大廣弦，音色還比傳統好很多。他強調，蒐集古器具不是要觀賞，而是希望它們都能使用。

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