不只是廁所！中教大實小的廁所變身成書香、科學探索基地。（記者蘇孟娟攝）

2018-03-12 17:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕這所學校的廁所不再只是廁所！

學校廁所或許是不少人的夢魘，台中教育大學附設實驗小學讓廁所大變身，學生原唯恐避之不及的角落，化身成書香園地，甚至成有機器人的科學探索基地，讓學生喊超酷。

中教大實小校長塗文忠指出，學校廁所是學生每天校園生活中頻繁出入之處，受限學校建築年代久遠，廁所往往淪為校園「負面空間」，甚至師生避之唯恐不及。

為讓學生有舒適的紓壓空間，校方向教育部國教署爭取到252萬元，另自籌百餘萬元，以360餘萬元推動校園廁所變身計畫。

廁所變身計畫由校友建築師謝文泰操刀，謝文泰說，一般學校廁所予人的刻板印象就是陰暗、潮溼、氣味不佳，他先把傳統的封閉式牆面打掉，改以鏤空牆面引進光線與自然風，讓空間透氣感加分。

此外，學生上廁所時常會結伴同行，想到廁所其實也是交流園地，透過空間調配，在廁所數不變情況下，每間廁所均釋放出開闊交誼空間。

各層樓的廁所空間氛圍則融合實小包括閱讀、美學及科學教育本位課程特色改造，一樓廁所外大膽放置附有植物的書架，象徵知識與再生；二樓將學校之前改建舊校舍時保留下來的卅、四十年傳統鐵窗融合設計成美術館風。

三樓廁所搭配科學教育主題更結合時下超夯的機器人教育，展示不少機器人及資訊工具。

塗文忠說，廁所外陳列的圖書及機器人，開放學生自由取閱或把玩研究，讓新空間成為知識園地甚至科學探索基地。

新廁所這學期啟用，學生驚豔下不再屏息快步走過，會相約前來洗手攬鏡整理儀容，或在機器人櫥窗前駐足，有人還會坐在交誼空間聊兩句再進教室，讓廁所不只是廁所，變成學生交誼熱點。

不少教室距離新廁所較遠的學生每逢下課，均搶進新廁所解放。

塗文忠說，新空間啟用月餘，學生反而更用心維護，也意外形塑出生活教育。