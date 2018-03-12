孫翠鳳這次不演主角 耗資千萬打造最「台」武俠大戲

孫翠鳳這次不演主角，耗資千萬打造最「台」的武俠大戲「俠貓」。（記者邱芷柔攝）

2018-03-12 17:02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕從屏東發跡的明華園，戲劇總團今年改編屏東大學教務長施百俊的作品「小貓」，將屏東英雄林少貓的故事搬上舞台，除了投入逾千萬的製作費，當家小生孫翠鳳這次將主角位置讓給第三代陳子豪，她說，培訓新一代演員已經20年，除了實踐明華園的傳承精神，也期待吸引更多年輕人喜愛歌仔戲。

孫翠鳳說，屏東的舊名是阿猴，這次他飾演林少貓的師父「猴師」象徵「阿猴人」的精神，飾演主角林少貓的是明華園第3代陳子豪，林少貓的故事本身就很吸引人，整部戲根據小說重新編導，再融入明華園青年軍李郁真、晨翎、周淳安、林悅君、林少峻等人及歌手錦雯、管罄等跨界演出，讓立志當流氓的林少貓變成「俠」貓的故事格外精彩。

明華園總團團長陳勝福表示，去年參加文化部的「文學跨界徵選計畫」，採用屏東大學教授施百俊的武俠小說「小貓」經黃致凱、王瓊玲編劇拿下第1名，除了文化部補助150萬元，明華園再以10倍以上的經費投入製作，希望讓台灣人看到台灣人的故事。

施百俊說，「輸了就要拚」這是台灣人的精神，而所謂的「俠」就是要有捨己為人的精神，這是這部作品的中心思想，一開始擔心自己的作品會怎麼被呈現，但看完有笑有淚的「俠貓」後，他認為「俠貓」表現絕對不輸正在台灣上演的百老匯經典「貓」劇。

文化處表示，「俠貓」將於3月24、25日晚上7點30分在屏東藝術館演出，購票請洽兩廳院售票系統，屏東同鄉會也贊助加演「教育專場」，邀請了屏東中學、屏東女中、潮州中學、屏北高中、大同高中等學校師生前往觀賞，3月17日還有走讀林少貓活動，帶領民眾走訪萬丹保全宮、萬丹協元寺、潮州辨務署、萬丹水仙宮等，詳細活動內容可洽屏東縣政府文化處，洽詢電話08-7227699#1013。