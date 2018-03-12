豬屎味「臭到頭會暈」 養豬場被爆料以鄰為壑

陳姓業者解釋說，養豬場污水有處理，但排入水溝與陳年淤泥起化學變化，才產生臭味。（記者蘇福男攝）

2018-03-12 16:56

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄燕巢區南燕里一處養豬場廢水排入大遼溝，導致近來燕巢市區瀰漫著一股濃濃的豬屎味，終日久久不散、令人作嘔。

陳姓業者解釋說，養豬場污水有處理，但久旱不雨，排入水溝與陳年淤泥起化學變化產生臭味，已先行雇工清除水溝淤泥，將再加強污水處理工作。

此案經由「燕巢人大小事」、「爆料公社」等臉書社團po文轉載，引發網友熱議，地方民代紛表關心，包括市議員陸淑美、翁瑞珠和高閔琳等人均出面協調，市府也召集環保局、水利局等單位實地會勘，並至養豬場、大遼溝污水採樣，結果預計2週出爐。

根據記者實地訪查，這處養豬場已經營40多年，直線距離燕巢區公所不到2公里，但隱身中生路偏僻處，平日人煙罕至，養豬場設有污水處理設備。

從2月23日開始，包括燕巢中生路、中南路23巷甚至中民路市區一帶居民，不分日夜都會聞到一股濃濃的豬屎味，令人作嘔，凌姓民眾說，該養豬場長期散發出臭味，附近居民飽受空污凌虐，屢次向相關單位檢舉卻不見改善，早已無可奈何。

此次臭味不是普通的臭，「臭到頭會暈」，曬衣服也有怪味，有網友實在臭到凍袂條，上「爆料公社」po文爆料。

養豬場釋出善意，先行雇工清除水溝淤泥，將再加強豬屎污水處理工作。（記者蘇福男攝）