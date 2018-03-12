拍照上傳即可買賣 臉書Marketplace還能找週邊商品

Facebook Marketplace具備三大特點，包括輕鬆地探索附近的商品、直接與賣家進行溝通、簡易的步驟即可完成商品刊登。（Facebook提供）

2018-03-12 16:50

〔記者陳炳宏／台北報導〕想要輕鬆地探索附近的商品、並直接與賣家進行溝通、或是透過簡易的步驟即可完成商品刊登，現在不用再透過其他App了，Facebook今天宣布正式在台灣推出商品市集（Marketplace），讓用戶更緊密連結的同時，也讓人們在Facebook上瀏覽、探索商品和買賣交易更加便利。台灣用戶可藉此體驗更加豐富多元的社群功能。

Facebook表示，每月有5.5億人在Facebook社團上進行買賣行為，不論是想找嬰兒服飾的新手爸媽，或是尋找稀有珍品的收藏家，Marketplace都能讓用戶以更簡單的方式進行買賣。Marketplace目前已在全球64個國家上線，透過瀏覽買賣方公開的個人資料、雙方的共同好友，以及對方加入 Facebook 的時間長短，用戶可以在 Marketplace上更安心地進行交易。

Marketplace販賣商品的步驟十分簡單，只要拍照上傳、簡單描述商品、進行定價，就可以成功將商品上架。上架後的商品會出現在所有搜尋該地區的用戶頁面上，供用戶選購。賣家也可以同時在 Marketplace以及另一個買賣社團上架商品。

另外，Marketplace也會顯示與用戶興趣相關和在用戶所在地的商品，同樣的，當用戶按下Marketplace按鈕後，就能發佈欲銷售的產品，並選擇直接進行銷售或轉發到其他社團。

若要尋找特定商品，頁面上方提供地點、商品類別或是價位等篩選條件的搜尋，用戶可更精準的搜尋；用戶也能選擇瀏覽各式各樣正在販售的產品，包括家用商品、電子產品，或是服飾等；而內建的定位工具則可協助用戶調整至所在區域的商家，或是自行設定至不同的城市進行商品選購。

此外，用戶也能透過點擊商品圖片看到更多相關資訊，包括商品介紹、賣家的姓名、大頭貼，和所在位置；或者也可以選擇將喜歡的商品先儲存起來，之後再決定是否進行購買。

而在決定購買物品後，用戶可以直接從 Marketplace傳送訊息給賣家，表達購買意願並出價，後續便可透過雙方同意的任何方式討論購買細節。然而，在Marketplace 上任何支付款項和出貨運送的細節是由買賣雙方自行決定的，Facebook不提供相關服務。

簡單步驟即可完成在Marketplace上刊登商品。（Facebook提供）

在Marketplace，用戶與賣家能更直接的進行聯繫。（Facebook提供）