露天燃燒惹禍！全台空品測站 首度出現「棕色危害」

彰化大城空品監測站今天中午12點半左右發生異常高值情形，PM2.5小時濃度值一度達2152微克/立方公尺，AQI達到「危害等級」的棕色，經查是有民眾在露天燃燒廢木頭家具。（資料照）

2018-03-12 16:32

〔記者蕭玗欣／台北報導〕原來是露天燃燒惹的禍！環保署指出，彰化大城空品監測站今天中午12點半左右發生異常高值情形，PM2.5小時濃度值一度達2152微克/立方公尺，AQI達到「危害等級」的棕色，經查是有民眾在露天燃燒廢木頭家具。環保署呼籲，民眾露天燃燒方式處理稻草、雜草、廢木材（板）、枯枝、廢紙等物，若對交通行駛、人體造成危害，依法最高可處10萬元罰緩。

環保署表示，經彰化縣消防人員至現場查處及撲滅餘火後，下午1點PM2.5小時濃度值逐漸降低為128微克/立方公尺，附近空氣品質已恢復正常。

環保署監資處處長張順欽表示，這是全台空品測站首度測得AQI達「危害等級」的棕色，PM2.5濃度高達2152微克，過去即便是沙塵暴影響，PM2.5濃度也只有200多微克，澎湖每年施放1、2個小時的煙火也只有累積200、300微克，由於這次露天燃燒地點距離測站非常近，因此情況也更為嚴重。

張順欽表示，該處已經多次發生這種情形，但等到環保人員接獲通報到現場，行為人通常也就跑了，因此露天燃燒告發率非常低；張順欽呼籲民眾要有自覺，不能一邊希望有好的空氣品質，一邊又露天燃燒累積。

環保署呼籲，籲民眾勿以露天燃燒方式處理稻草、雜草、廢木材（板）、枯枝、廢紙等物，以免因燃燒產生的煙霧影響空氣品質、交通行駛安全，以及引起火災造成自己與附近居民人身安全、健康及財產上的損害，並違反空氣污染防制法相關法令，被處以5000元到10萬元罰鍰。