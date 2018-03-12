醫病》北榮首創3合1手術 18歲靚女口腔顎面術後傷口小

2018-03-12 16:27

〔記者林彥彤／台北報導〕醫療科技與時俱進，微創、導航和3D列印已應用在部分手術中，北榮今天公布三合一手術成果，即將上述三技術結合，實際應用在口腔顎面外科手術，成功讓18歲下顎骨復發造釉細胞瘤女性患者術後不留傷口，且免於再次手術的風險，成為該院首例。

醫師提醒，患者適合與否還須評估腫瘤惡性程度以及患部位置，非全部患者皆適用，建議術前與醫師討論後再決定。

18歲陳小姐去年至牙醫診所照X光時意外發現下顎骨頭處有陰影，進一步到大醫院檢查後，確診為下顎骨復發造釉細胞瘤，須進行切除，若使用傳統手術方法，陳小姐臉上恐留下明顯傷口，或因形狀、位置不對影響咀嚼能力，甚至須再次手術等。

收治該名患者的北榮口腔醫學部口腔額面外科主治醫師吳政憲表示，考量患者的年紀，決定結合微創、導航和3D列印三技術為一，以達到傷口小和精準的目標。

吳政憲說明，首先透過微創，患者傷口僅有耳下以及口腔內，就可移除腫瘤部位的下顎骨，之後重建則是取患者小腿骨，再利用3D列印出的模具，做出幾乎一模一樣的下顎骨，最後再利用導航，準確將重建的下顎骨放回。

吳政憲說，因為下顎部有咀嚼功能，才須移植自體骨頭。但另一名45歲患者，患部位在右側上顎鼻竇，重建僅有外觀需求，就可利用鈦合金植體，該院自去年開始，三合一手術已有五個成功案例。

吳政憲提醒，微創、導航和3D列印三合一術法目前僅適用於良性腫瘤案例上，而利用鈦合金植體或是自體骨頭植體則視患部功能決定，因此建議患者術前應與醫師充分溝通討論，選擇適合自己的手術方式。