爬梯機老公寓好幫手 中央獅子會捐3台

中央獅子會在授證37周年上，由廖建興會長（左3）代表捐贈新北市府3部爬梯機 。（記者何玉華攝）

2018-03-12 16:18

〔記者何玉華／新北報導〕新北市老舊公寓多，隨著人口老化，爬梯機需求大，新北市中央獅子會在37週年紀念典禮中，捐贈新北市政府3台履帶式爬梯機，體重102公斤的會長廖建興親自操作體驗，他說，坐起來非常穩當舒適，很適合身障者或年老失能的長輩上下樓梯，減輕照顧者上下揹動的負擔，且能避免摔倒，對雙方都有保障。

新北市政府社會局長張錦麗代表受贈，張錦麗說，台灣的照顧型態已有照顧者及被照顧者雙重老化現象，而新北市沒有電梯的老舊公寓不少，對身障、失能甚至是年長者來說，下樓出門可謂一大考驗；爬梯機可減輕照顧者的負擔，提昇行動不便者就醫及社會參與的便利，對中央獅子會一口氣捐贈三台履帶式爬梯機，非常感謝。

社會局身心障礙福利科長徐綺櫻解釋，履帶式爬梯機重約50公斤，可承受的安全重量約130公斤；廖建興表示，父親10年前不甚摔倒，腦部受創，無法行動，光從床上起身，他就常常抱不動，幸運的是住家還有電梯可上下樓；想到許多身障者或行動不便的失能長者，若住在沒電梯的公寓裡，上下樓將非常不便，因此，透過這次捐贈拋磚引玉，讓其他友會瞭解爬梯機的功能，也提供其他友會未來社會服務的參考。