醫病》患食道裂孔横膈疝氣 8旬嬤吃2個便當險喪命

台南市立醫院名譽院長吳明和醫師（右一）與秀傳醫療體系副總裁牟聯瑞醫師（左一）為劉阿嬤手術成功、切蛋糕慶重生。（記者王俊忠攝）

2018-03-12 16:23

〔記者王俊忠／台南報導〕住高雄美濃的87歲劉阿嬤患有食道裂孔橫膈疝氣，9年前胃部上溜到胸腔，去年底因早餐與午餐時間隔太近、吃2份便當份量多，胃竟擠壓心臟造成呼吸衰竭、險沒命，被送醫急救，再轉往高雄1家醫學中心氣切並用呼吸器治療，在病床躺了近2個月、體力盡失。今年2月轉到台南市立醫院，由名譽院長吳明和醫師手術治療，把胃拉回到腹腔固定，術後第5天阿嬤就不必靠呼吸器、能自主呼吸，出院後恢復往日生活機能。

今天中午，劉阿嬤與子女回到台南市立醫院感謝吳明和醫師與醫護團隊，院方為她買蛋糕、慶重生。阿嬤子女說，遍訪高雄各大醫院醫師都說阿嬤80多歲，開刀麻醉風險高，沒有醫師願開刀，上網找到南市醫吳醫師，吳評估後同意動刀，真的是母親的再造恩人。

劉阿嬤的長女說，以往媽媽都在高雄就醫，9年前被診斷罹患食道裂孔橫膈疝氣，當時考量年紀大（78歲），醫師沒建議動手術。9年來媽媽偶有胸、腹部不適感，沒想到這次差點丟了性命。

在胸腔外科頗權威的吳明和表示，今年2月初，阿嬤到市醫後，他看了病歷報告，為使患者不致終生靠呼吸器維生、影響生活品質，同意進行手術，把阿嬤的胃從胸腔拉回腹腔，再修補原本有較大破洞的橫膈，維持孔洞不能太大也不能太小，2個多小時即完成手術。

吳明和說明，食道裂孔橫膈疝氣大多發生在老年人，男女比例約1:3，最常見症狀是吞嚥困難、嘔吐、胸部腹部不適。因為老年組織老化，腹壓加大造成裂孔擴張，使胃部溜到胸腔、擠壓心臓肺部，不只影響胃功能也使心肺功能受損。女性懷孕產子負荷壓力大與肥胖減重者都有好發體質。

近9年來，吳明和在市醫共為24位這類患者手術，平均年齡76.5歲，男性6位、女性18位，劉阿嬤病況是這些患者最嚴重的，幾乎危及性命，所幸手術幾天後即轉出加護病房，如今已出院返家休養。吳明和說，如阿嬤沒有動手術，可能終生臥床、依賴呼吸器，晚年生活勢必每下愈況。

對此，秀傳醫療體系副總裁牟聯瑞醫師與吳明和醫師都說，像劉阿嬤這病最好在9年前即積極手術治療，不能太消極，患者與家屬都不要放棄，現今醫學技術進步，早發現早治療，大部分都有不錯療效。

  • 劉阿嬤的側身電腦斷層影像顯示胸腔後方的大胃部壓貼著前方的心臟。（記者王俊忠翻攝）

    劉阿嬤的側身電腦斷層影像顯示胸腔後方的大胃部壓貼著前方的心臟。（記者王俊忠翻攝）

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