醫病》患食道裂孔横膈疝氣 8旬嬤吃2個便當險喪命

台南市立醫院名譽院長吳明和醫師（右一）與秀傳醫療體系副總裁牟聯瑞醫師（左一）為劉阿嬤手術成功、切蛋糕慶重生。（記者王俊忠攝）

2018-03-12 16:23

〔記者王俊忠／台南報導〕住高雄美濃的87歲劉阿嬤患有食道裂孔橫膈疝氣，9年前胃部上溜到胸腔，去年底因早餐與午餐時間隔太近、吃2份便當份量多，胃竟擠壓心臟造成呼吸衰竭、險沒命，被送醫急救，再轉往高雄1家醫學中心氣切並用呼吸器治療，在病床躺了近2個月、體力盡失。今年2月轉到台南市立醫院，由名譽院長吳明和醫師手術治療，把胃拉回到腹腔固定，術後第5天阿嬤就不必靠呼吸器、能自主呼吸，出院後恢復往日生活機能。

今天中午，劉阿嬤與子女回到台南市立醫院感謝吳明和醫師與醫護團隊，院方為她買蛋糕、慶重生。阿嬤子女說，遍訪高雄各大醫院醫師都說阿嬤80多歲，開刀麻醉風險高，沒有醫師願開刀，上網找到南市醫吳醫師，吳評估後同意動刀，真的是母親的再造恩人。

劉阿嬤的長女說，以往媽媽都在高雄就醫，9年前被診斷罹患食道裂孔橫膈疝氣，當時考量年紀大（78歲），醫師沒建議動手術。9年來媽媽偶有胸、腹部不適感，沒想到這次差點丟了性命。

在胸腔外科頗權威的吳明和表示，今年2月初，阿嬤到市醫後，他看了病歷報告，為使患者不致終生靠呼吸器維生、影響生活品質，同意進行手術，把阿嬤的胃從胸腔拉回腹腔，再修補原本有較大破洞的橫膈，維持孔洞不能太大也不能太小，2個多小時即完成手術。

吳明和說明，食道裂孔橫膈疝氣大多發生在老年人，男女比例約1:3，最常見症狀是吞嚥困難、嘔吐、胸部腹部不適。因為老年組織老化，腹壓加大造成裂孔擴張，使胃部溜到胸腔、擠壓心臓肺部，不只影響胃功能也使心肺功能受損。女性懷孕產子負荷壓力大與肥胖減重者都有好發體質。

近9年來，吳明和在市醫共為24位這類患者手術，平均年齡76.5歲，男性6位、女性18位，劉阿嬤病況是這些患者最嚴重的，幾乎危及性命，所幸手術幾天後即轉出加護病房，如今已出院返家休養。吳明和說，如阿嬤沒有動手術，可能終生臥床、依賴呼吸器，晚年生活勢必每下愈況。

對此，秀傳醫療體系副總裁牟聯瑞醫師與吳明和醫師都說，像劉阿嬤這病最好在9年前即積極手術治療，不能太消極，患者與家屬都不要放棄，現今醫學技術進步，早發現早治療，大部分都有不錯療效。