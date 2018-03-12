台中百貨母親節檔期搶先開打 優惠歷年之最

廣三SOGO百貨感謝祭21日登場，推出各項促銷優惠。（記者張菁雅攝）

2018-03-12 16:20

〔記者張菁雅／台中報導〕母親節檔期正式開打前，台中各百貨公司搶先舉辦週年慶、感謝祭或購物節暖身，中友百貨、廣三SOGO、大遠百均從15日起開放VIP預購，活動則相繼從21、22日展開。由於大環境不景氣，為了刺激買氣，業者均加碼促銷預算，包括滿千送百、加碼送、刷卡滿額送、會員禮等，回饋率超過2成。

廣三SOGO感謝祭21日登場，連續推3波活動，一路到母親節，檔期長達60天，自15日起預購。業者首波推出15萬組以上獨家優惠商品下殺1.8折，除滿千送百，另有首日二加碼送、聯名卡滿額加碼送、卡友點數大放送等，回饋率近22％，在大手筆促銷下，預購會首日目標是破億元。

中友百貨自22日至4月25日推出26週年慶，15日開放VIP預購，共投注1.8億元促銷預算，為歷年來同檔期最高預算，促銷內容包括全館滿千送百、首四日加碼、刷卡滿額禮、大獎狂歡抽等，多重優惠下最高回饋率高達23.88%，也是歷年之最。

大遠百美麗購物節從22日至4月18日，除了穩固基本盤的促銷活動外，更在15日至21日預購期間聯手各大品牌推出禮賓活動，針對VIP推出上百場體驗服務，包含總價值破億元的精瓷展、彩妝新品講座、精品趨勢發表茶會等。