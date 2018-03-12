建華國中、清華附小 全國音樂賽傳捷報

2018-03-12 16:18

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市建華國中鋼琴三重奏在全國學生音樂比賽勇奪北區團體賽「鋼琴三重奏」全國第一，已蟬聯3年全國冠軍，學生表現優異。同樣，清華大學附設小學今年也勇奪管樂團全國第一，展現音樂長才。

新竹市建華國中鋼琴三重奏，鋼琴是范家齊、大提琴是陳柏安、小提琴是劉柔彣，3人是同班同學，國一下學期組成三重奏後，就不斷揪時間練習，如今3人已培養出好默契，成為彼此音樂路上無話不談的「超級戰友」。

「為國中生涯留下一個難忘的回憶」彈鋼琴的范家齊說，這是最後一年參賽，因有前兩年學長姐留下的傲人成績，讓3人備感壓力，但不斷的練習，反而是種激勵，他們幾乎賽前每天都練習5小時以上。

大提琴手陳柏安也說，練到弓矛斷了好幾根，那段時間很辛苦，現在想起來都值得了；小提琴劉柔彣也伸出手說，3隻手指頭及脖子都磨破皮，因為反覆運弓讓身體負擔過重，「雖然痛，還是想繼續拉」。

建華國中校長黃信騰說，建華國中音樂團隊表現優異，除鋼琴三重奏全國第一，日前更拿下弦樂團全國第二及打擊樂團全國第三的好成績，鋼琴三重奏從104學年度起，已連續兩年獲全國第一，今年三重奏由8年級學生組成，學生在比賽時充分表達音樂，終於成功三連霸。

另外，清華大學附設小學管樂團在老師張穎中與校內指導老師邱蘭婷帶領下，曾獲得全國國小管樂合奏B組冠軍，今年同樣參與全國音樂會北區決賽，以完美的演奏贏得全國第一特優。

清華附小校長温儀詩說，管樂團的練習要花很多時間，團員間也要培養默契，能獲得全國第一特優的榮耀與佳績，是團員努力的成果，團員們犧牲休假日參與演奏練習，學校與有榮焉。