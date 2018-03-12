中樞植樹在花蓮 林務局：打造第1條串連山脈的生態綠廊

植樹活動開始前，由太巴塱部落祭司林正治（中間藍色衣服）、太巴塱部落頭目楊德成（左紅衣戴羽冠）及馬太鞍部落耆老蔡義昌（右一）等13位頭目及耆老共同祈福。（記者花孟璟攝）

2018-03-12 15:56

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天植樹節，中樞植樹典禮第一次移師東部舉辦，今午由總統府副秘書長姚人多及五院各副秘書長、首長共同種樹，而植樹地點特別選在拓寬中的台九線「新大富橋」下，為林務局的「全國第一條串連山脈的生態綠廊」，補上最後一塊拼圖，同時也宣告「國土生態綠色網絡建置計畫」正式啟動。

而植樹活動開始前，除了有太巴塱部落的祭司林正治、總頭目楊德成等各部落頭目等共同替植樹活動祈福，在地的光復鄉西富國小還現場演出蝙蝠救傷行動劇，救援農藥中毒的食蟲蝙蝠，呼籲「給蝙蝠一個無毒的家」。

林務局105年起已先和海岸山脈腳下的法務部矯正署自強外役監獄協調，在監獄旁的大和溪旁植樹，打造生態林區。林務局長林華慶說，林務局今年啟動「國土生態綠色網絡建置計畫」，第一個計畫就是打造「全國第一條串連山脈的生態廊道」，在平地森林園區沿著大和溪、嘉農溪規劃2.5公里長、寬度約300到500公尺的生態廊道。

生態廊道所遇到最大的阻礙，就是穿越花東縱谷的台九線，快速通過的車輛讓2大山脈的生物難以跨越。

今天主持中樞植樹活動的林務局局長林華慶說，由於公路總局去年起進行台九線拓寬，因此林務局、公路總局去年多次跨部會協調，由公路總局提供興建中的新大富橋橋下，供生態綠廊通過，因此今天植樹的地點，就是國土綠網計畫中第一條建置的花東縱谷生態廊道的「最後一塊拼圖」。在新大富橋下，由公路局配合將工程部分變更設計，地面鋪面也維持泥土鋪面，讓綠帶可通過橋下繼續延伸；而在新橋完工後，舊橋會拆除，要讓兩大山脈的動物們自由暢行無阻。

他說，現場栽植的樹種也諮詢過在地的阿美族耆老，將部落傳統智慧中動物喜愛的樹種種回去，打造上層、中層、下層多元的複層林，希望能儘快發揮生態廊道的功能。

中樞植樹活動今天中午由總統府副秘書長姚人多，率中央政府五院的副秘書長們、以及水利署、交通部公路總局、以及植樹活動所在地花蓮光復鄉的馬太鞍部落、太巴塱部落等4大部落社區13位阿美族頭目，共同在新大富橋下種植包括茄冬、苦楝、光臘樹、樟樹、青剛櫟、月橘、狀元紅、木槿等原生樹種。

百年前的花東縱谷還是整片的樹海。林務局長林華慶說，早年「海岸山脈、中央山脈的關係，曾像連體嬰一樣親密，生物可以自由往返穿梭」，因為人為開發及台九線公路阻隔，使得二大山脈被隔離開來；直到2001年台灣加入WTO員國，由於台灣產糖成本高，台糖花蓮糖廠2002年7月關閉生產線，原本種滿原料甘蔗的光復鄉大富、大豐村1250公頃的原野，由台糖和林務局合作「平地造林」，經過17年已形成一座森林，也就是今日的林務局大農大富平地森林園區。

花蓮太巴塱部落頭目楊德成進行祈福。（記者花孟璟攝）

總統府副秘書長姚人多（左），植樹節率中央五院官員在花蓮台九線新大富橋下種樹，打造連結中央山脈、海岸山脈的生態綠廊。（記者花孟璟攝）

總統府副秘書長姚人多（左）今天植樹節率中央五院官員在花蓮台九線新大富橋下種樹，植樹的鏟子贈送林務局作為紀念，由局長林華慶（右）代表接受。（記者花孟璟攝）

光復鄉西富國小學童演出蝙蝠救傷行動劇，該校和台北市蝙蝠保育學會合作，在學校打造蝙蝠屋。（記者花孟璟攝）

花蓮台九線新大富橋下今天舉辦中樞植樹活動，高架的橋下及周邊將維持樹林及草叢等自然環境，打造連結中央山脈、海岸山脈的生態綠廊。（記者花孟璟攝）