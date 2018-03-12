中市擬推寵物旅遊手冊及友善公車

2018-03-12 15:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市打造寵物友善指標城市多管齊下，市府將規劃發行寵物專屬的旅遊手冊、公車等，市長林佳龍今天在市政會議強調持續推廣動保觀念。中興大學獸醫學院院長張照勤說，市長關懷動物讓台中更加溫暖，願共同努力營造台中成為毛小孩天堂。

市府農業局長王俊雄在市政會議專案報告中指出，台中市去年已達成收容所動物「零撲殺」目標，除完成改善南屯動物之家外，正改建后里動物之家，並在動保人力、預算努力提升，加強裁罰棄養行為，盼多管齊下提升毛小孩待遇與環境。

他也說，南屯動物之家已連續2年獲得農委會全國最優動物收容場所肯定，台中更率全國之先，訂定寵物屍體處理及寵物生命業管理自治條例，規劃成立寵物環保自然葬專區、寵物專屬的旅遊手冊、友善竉物公車等，還推出認養動物之家犬貓，就可獲得花博最早鳥票一張。

林佳龍表示，台中市近年來對於動物保護工作的努力，已獲得政府及民間單位評比肯定，這是對生命的尊重，除持續在校園扎根動保觀念外，並加強闢建寵物公園、正擬定保育自治條例，打造台中成為毛小孩的樂園。

張照勤說，林市長對動物生命有所照顧，讓台中市更加溫暖，市府這幾年對動保的努力，不管是國人還是國際友人，都能看到台中市的進步，未來也希望持續與市府合作，一同努力營造台中市成為毛小孩天堂。