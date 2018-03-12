命運多舛仿古台灣船 預計今年8月開放參觀

2018-03-12 15:37

〔記者蔡文居／台南報導〕耗資億元打造「台灣成功號」台灣船，歷經試航斷桅事件及訟訴後，目前台灣船已完成修復，南市文化局為提升台灣船展示基地周邊環境及參觀品質，去年12月進行「台灣船展示基地周邊景觀環境縫合計畫」，現已設計完成，預計於今年4月完成發包並進行施工，今年8月對外開放參觀。

市議會教育委員今天前往會勘，市議員李文正認為台灣船打造迄今，可說是歷經波折，迄今已多年，到底何時可以開放民眾參觀？

文化局表示，台灣船及園區預計今年8月對外開放參觀。目前文化局重新規劃台灣成功號展示教育用途，運用基地特有的水岸空間，辦理「台灣船環境公共藝術設置計畫」，公開徵求藝術創意，為台灣成功號打造優質的歷史文化展示園區，並於106年8月正式啟動台灣船環境公共藝術設置，預計3月下旬建置完成。

文化局表示，「台灣船環境公共藝術」是一結合影音複合媒材共構的大型立體裝置，提供參訪者嶄新視覺與體感經驗。此外，為提升台灣船展示基地周邊環境及參觀品質，去年12月進行「台灣船周邊環境縫合計畫」，目前已設計完成，將為園區營造一舒適景觀環境及海洋教育推廣場域。今年夏季園區開放後，將結合安平在地造船產業特色以及林默娘紀念公園、德洋艦園區及億載金城等周邊景點，成為安平港地區的文化新亮點。

當代罕見仿古木造帆船台灣成功號，由原市府於民國97年依據日本平戶市松浦史料館收藏的18世紀初日人所繪《唐船之圖》繪卷中「臺灣船圖」，由傳統木造船匠師與現代造船設計師合作嘗試仿造，於100年初完成。不過，該船於100年12月30日航訓時發生主桅斷裂事故，基於安全而無法再下水，市府於104年1月16日取得法院同意修復船隻。修復工程耗時1年，已於105年12月完成修復。