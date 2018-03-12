桃園農業博覽會園區即將建置完成 已具雛形吸引遊客參觀

桃園農業博覽會的建築多已完工。（記者周敏鴻攝）

2018-03-12 15:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕4月4日將登場的桃園農業博覽會，預計15日可完成建置的園區，因建築與大型藝術裝置多已完工而頗具雛形，吸引許多遊客提前參觀。桃園市政府人員說，15日後會花費2週的時間，安排志工、媒體踩線團參觀，藉此發現缺失，及時改善。

桃園農業博覽會今年正式營運，規劃景觀設施外，還有特色產業區、文創藝術專區、環境永續專區、多元文化專區、在地生活專區、智慧科技專區，希望展現桃園農業的多元風貌。

其中特色產業區設置了綠迷宮、錦鯉園、茶香庄、大漁村時代、蜂樂園、農夫市集、桃園名品、水利館、花漾館等，建築最多、各具特色，每逢假日已經吸引不少遊客提前參觀。

桃園農業博覽會4月4日即將登場，展期40天到5月13日止，園區15日可完成建置，桃園市政府人員說，園區完成建置後，將花費2週時間，安排志工、媒體踩線，以幫助外界了解園區的設施，踩線過程中，若發現有任何缺失，也能盡快改善，期許桃園農業博覽會能完美登場。

園區雖完成建置，但部分布展的內容、販賣商品與食物的攤販，將等到3月底、4月初才陸續進駐，遊客若在農業博覽會登場前的這段時間，想要前往參觀，可能會錯失精彩展覽內容，買東西也不方便，呼籲遊客再耐心等等，4月4日後再來暢遊桃園農業博覽會。