母語推展新北之美 新住民觀光導覽陪伴一日遊

東南亞觀光導覽服務人才之一的越南籍陳紅幸（左2）表示，觀旅局的課程紮實，老師也相當關心學習狀況。（記者邱書昱攝）

2018-03-12 15:07

〔記者邱書昱／新北報導〕東南亞來台旅遊觀光人數成長，但是卻面臨觀光產業人力不足問題，新北市有鑑於此從民國105年開始培訓東南亞觀光導覽服務人力，輔導在台新住民以母語推展觀光，並將於4月至6月底辦理「新南向新北市一日遊」，將新北景色、人文展現給東南亞旅客。

觀旅局主任秘書王國振指出，根據交通部民國104年底觀光統計資料顯示，馬來西亞、印尼、越南三個東南亞國家來台旅遊的遊客人數最多，尤其政府推動新南向政策，對於東南亞遊客免簽證等優惠，且雙北市外籍配偶人數已逾2萬5千人，所以開辦東南亞語培訓課程。

東南亞觀光培訓人才課程中，提供完整專業導遊實務、觀光資源介紹、專業導覽等培訓，觀旅局表示，這次開辦的一日遊，也是23名學員們的成果展，並全程以母語導覽，安排野柳金山淡水之旅，以及三峽鶯歌老街之旅兩條觀光路線。

學員之一的越南籍陳紅幸說，觀旅局的課程聘請專業老師，除了指導外也提供關懷，觀光導覽上不是單純欣賞景點，也是帶著感情、家鄉味細細介紹。

此外，觀旅局祭出優惠，原先行程1300元優惠特價600元，陸續開放540個名額並贈送精美土產。同時提醒，13日早上9點開放報名，相關資訊可以查詢新北市觀光旅遊網。