新竹漁人碼頭改善港區 再獲前瞻1.56億

新竹市政府再獲中央前瞻建設經費1.56億元，要啟動新竹漁人碼頭的改善工程，包括港區內浮動碼頭腐朽及基樁流失情形和海岸護堤拋石的延伸，讓民眾可以更親近海。（記者洪美秀攝）

2018-03-12 15:58

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市新竹漁人碼頭再獲中央前瞻基礎建設1.56億元經費，將啟動濱海水岸改善工程與水域周邊環境改善工程，解決新竹漁港漁船停泊區和浮動碼頭鋼管腐朽及基樁流失等情形，提升港區漁業環境，讓漁民作業更安全，同時也延伸護堤抛石，讓民眾可更親近海岸，提升新竹漁人碼頭觀光效益。

新竹市府產發處表示，這項濱海水岸改善工程與水域周邊環境改善工程計畫，是延續新竹漁人碼頭前瞻基礎建設改善工程的第二期計畫，市府已在2月底啟動1.5億元的景觀道路及海事工程，如今再傳來好消息，已獲中央核定1.56億元經費，將進一步進行港區景觀與漁民作業環境的改善，目前已在設計階段，6月動工、年底完成。

新竹市長林智堅說，中央漁業署與水利署都很肯定市府的建設規劃及執行能力，只要市府提出改善計畫案，中央都樂意給予支持與協助，此次改善工程是新竹「微笑水岸」計畫的一環，會延長風箏賽場北側護堤拋石，穩定海邊沙堆，並逐步改善港區東北季風吹拂帶來風沙問題。

未來會增設200公尺長的階梯式拋石延伸到沙灘，讓民眾欣賞海景時更安全；此外，北側護堤沿線步道景觀也會一併改善，讓南寮港區海岸更親民，讓遊客及市民能親近海岸。

此外，這次的改善工程也會修繕港區浮動碼頭，增加船席數，改善目前港區漁船客滿狀況，並將碼頭已鏽蝕的鋼管基樁除鏽上漆，美化浮動碼頭鋼管基樁，提升漁業環境、遊憩景觀，打造產業與觀光功能兼具的漁港。

林智堅說，他上任後以打造國際性觀光漁港為藍圖，去年完成國際風箏賽場營造景觀大草坡，目前也正進行舊港改善工程，整建旅服中心周邊硬體設施，並透過漁人碼頭水環境改善計畫，期許改善漁民作業環境與碼頭景觀。

此外，市民關心的台68線直通港區的南寮大道也正在加緊施工中，預計今年8月可完工，將可提升新竹漁港的交通可達性，讓遊客進出更便利，也不會假日塞在東大路上了。

林智堅說，新竹漁港是新竹微笑水岸計畫的一環，將串聯新竹漁港、新竹左岸、17公里海岸，這項延伸性的計畫，已被經濟部水利署列為水岸的示範城市。

  • 新竹市新竹漁人碼頭將進一步進行港區景觀與漁民作業環境的改善，目前已在設計階段，6月動工、年底完成。（記者洪美秀攝）

    新竹市新竹漁人碼頭將進一步進行港區景觀與漁民作業環境的改善，目前已在設計階段，6月動工、年底完成。（記者洪美秀攝）

  • 改善工程將解決新竹漁港漁船停泊區和浮動碼頭鋼管腐朽及基樁流失等情形。（記者洪美秀攝）

    改善工程將解決新竹漁港漁船停泊區和浮動碼頭鋼管腐朽及基樁流失等情形。（記者洪美秀攝）

  • 工程將延伸護堤抛石，提升新竹漁人碼頭觀光效益。（記者洪美秀攝）

    工程將延伸護堤抛石，提升新竹漁人碼頭觀光效益。（記者洪美秀攝）

  • 海岸護堤拋石延伸後，讓民眾可以更親近海。（記者洪美秀攝）

    海岸護堤拋石延伸後，讓民眾可以更親近海。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市新竹漁人碼頭再獲中央前瞻基礎建設1.56億元經費，將啟動濱海水岸改善工程與水域周邊環境改善工程。（記者洪美秀攝）

    新竹市新竹漁人碼頭再獲中央前瞻基礎建設1.56億元經費，將啟動濱海水岸改善工程與水域周邊環境改善工程。（記者洪美秀攝）

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