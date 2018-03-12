新竹漁人碼頭改善港區 再獲前瞻1.56億

新竹市政府再獲中央前瞻建設經費1.56億元，要啟動新竹漁人碼頭的改善工程，包括港區內浮動碼頭腐朽及基樁流失情形和海岸護堤拋石的延伸，讓民眾可以更親近海。（記者洪美秀攝）

2018-03-12 15:58

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市新竹漁人碼頭再獲中央前瞻基礎建設1.56億元經費，將啟動濱海水岸改善工程與水域周邊環境改善工程，解決新竹漁港漁船停泊區和浮動碼頭鋼管腐朽及基樁流失等情形，提升港區漁業環境，讓漁民作業更安全，同時也延伸護堤抛石，讓民眾可更親近海岸，提升新竹漁人碼頭觀光效益。

新竹市府產發處表示，這項濱海水岸改善工程與水域周邊環境改善工程計畫，是延續新竹漁人碼頭前瞻基礎建設改善工程的第二期計畫，市府已在2月底啟動1.5億元的景觀道路及海事工程，如今再傳來好消息，已獲中央核定1.56億元經費，將進一步進行港區景觀與漁民作業環境的改善，目前已在設計階段，6月動工、年底完成。

新竹市長林智堅說，中央漁業署與水利署都很肯定市府的建設規劃及執行能力，只要市府提出改善計畫案，中央都樂意給予支持與協助，此次改善工程是新竹「微笑水岸」計畫的一環，會延長風箏賽場北側護堤拋石，穩定海邊沙堆，並逐步改善港區東北季風吹拂帶來風沙問題。

未來會增設200公尺長的階梯式拋石延伸到沙灘，讓民眾欣賞海景時更安全；此外，北側護堤沿線步道景觀也會一併改善，讓南寮港區海岸更親民，讓遊客及市民能親近海岸。

此外，這次的改善工程也會修繕港區浮動碼頭，增加船席數，改善目前港區漁船客滿狀況，並將碼頭已鏽蝕的鋼管基樁除鏽上漆，美化浮動碼頭鋼管基樁，提升漁業環境、遊憩景觀，打造產業與觀光功能兼具的漁港。

林智堅說，他上任後以打造國際性觀光漁港為藍圖，去年完成國際風箏賽場營造景觀大草坡，目前也正進行舊港改善工程，整建旅服中心周邊硬體設施，並透過漁人碼頭水環境改善計畫，期許改善漁民作業環境與碼頭景觀。

此外，市民關心的台68線直通港區的南寮大道也正在加緊施工中，預計今年8月可完工，將可提升新竹漁港的交通可達性，讓遊客進出更便利，也不會假日塞在東大路上了。

林智堅說，新竹漁港是新竹微笑水岸計畫的一環，將串聯新竹漁港、新竹左岸、17公里海岸，這項延伸性的計畫，已被經濟部水利署列為水岸的示範城市。