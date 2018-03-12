外籍勞工薪資連3年成長 產業外勞平均26.3K

2018-03-12 15:10

〔記者李雅雯／台北報導〕勞動部發布「外籍勞工管理及運用調查」，調查結果指出，產業外籍勞工和外籍家庭看護工的平均總薪資近3年連年成長，產業外籍勞工平均總薪資（含加班費、其他獎金等）去年為26308元，外籍家庭看護工平均總薪資則為20073元。

根據「外籍勞工管理及運用調查」，產業外籍勞工在2015年到去年的平均總薪資分別為24581、25440、26308元，漲幅約在3.4%，其中關鍵要素包括基本工資在去年1月調整為21009元。去年產業外籍勞工每月含加班時數的平均總工時為210.5小時，放假天數平均7.3天，製造業外籍勞工平均總薪資為26284元、營建工程業外籍勞工平均總薪資達27932元。

外籍家庭看護工近3年平均總薪資也均為成長，2015年到去年平均總薪資分別為18770、19643和20073元，外籍家庭看護工每天實際工作時間為10小時，每逢假日就可放假或部分放假者占65.2%。

對於聘僱外籍勞工的雇主來說，有4成2的雇主自認在有管理外籍勞工上的困擾，其中以「語言溝通困難」為最大問題。

勞動部指出，該份調查為在去（2017）年8月到10月期間進行，回收有效樣本數為9035份，皆為向雇主提出調查，產業界雇主回收5004份、家庭面雇主4031份。