興大捐台灣梭羅木成長良好 民代樂觀其成

2018-03-12 15:16

［記者楊政郡／台中報導］有鑒於黑板樹引起的路面浮根與環境種子飛絮問題，引來各界詬病，市府建設局接受中興大學植物學專家建議，且興大率先捐贈1000棵台灣梭羅木，日前在興大園道間種植，成長情形順利，市議員邱素貞表示，樂觀其成，將來逐年將黑板樹改為本土種的台灣梭羅木。

黑板樹普受民眾詬病，市府相關單位始終非常頭痛，民眾反應人行道的黑板樹浮根破壞地面，造成人行道高低不平，常有行人摔倒受傷，甚至在綠園道的綠地，黑板樹浮根也常影響休閒民眾與小朋友安全。

再者黑板樹開花期間，刺鼻特殊的味道，讓許多民眾難以忍受，尤其黑板樹果實成熟後，種子隨著棉絮到處飛揚，對過敏的民眾更是痛苦難堪。

中興大學植物學者針對外來的黑板樹造成的環境問題，向市府建議改為本土種，也由該校提供1000棵台灣梭羅木苗木給市政府。

建設局在興大園道由國光路到忠明南路段，黑板樹下植種這批台灣梭羅木樹，目前苗木成長狀況良好。不久就可以逐步取代淘汰的黑板樹。

建設局預計以5年時間，處理老化的黑板樹，剛好配合台灣梭羅木的生態特性，就是小樹成長期較耐陰，在黑板樹下生長不受影響，5年後成長狀況可期。

邱素貞期盼未來這批適生的本土樹種台灣梭羅木，美麗的樹型與花朵，將為興大園道景觀帶來第二春，甚至為全市再創路樹新風貌，再創綠意盎然的綠園道。