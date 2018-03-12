鹿神祭17日登場 市值16萬鹿茸讓遊客抽獎補身

國姓鄉台灣原生水鹿養殖全國居冠，每年3月起進入鹿茸產期，雄鹿頭上已可見碩大鹿茸。（記者佟振國攝）

2018-03-12 14:19

〔記者佟振國／南投報導〕每年3月起進入南投縣國姓鄉鹿茸及枇杷產期，公所今年首度將鄉內兩大特產結合，舉辦2018鹿神祭暨枇杷評鑑展售，16日於公所舉行枇杷評鑑，選出冠軍枇杷，17日於南港村水鹿大街封街舉行鹿神祭等多項活動，還透過時下最夯的扭蛋機讓遊客摸彩，單是養鹿戶提供新鮮鹿茸就超過160兩，市價16萬元，還有咖啡、枇杷、鹿茸科技產品，獎品豐富。

16日於國姓鄉公所舉行枇杷評鑑

國姓鄉的台灣原生水鹿養殖近5000頭，數量居全國第一，多數集中在南港村，全村居民不到2000人，是鹿比人還多的村落，至於枇杷的栽培面積、產量也是全國第2，僅次於台中太平，鄉內兩大特產3月起進入產期，消費者也能享口福。

鄉長丘埔生表示，公所每年都會舉辦鹿神祭，今年更結合枇杷產銷活動，16、17日一連2天，先在公所舉行枇杷評鑑，選出今年的冠軍枇杷，第2天移師南港村水鹿大街，封街舉行鹿神祭遶境祈福、山林越野親子路跑，現場品嘗新鮮枇杷、國姓精品咖啡、客家糕點及鹿茸米糕、鹿茸鴨肉湯、客家焢肉等美食。

活動獎品也令人期待，單是養鹿戶提供新鮮鹿茸就超過160兩，每兩市價1000元，要16萬元，以及國姓精品咖啡、枇杷、鹿茸科技產品等獎項，並透過時下最夯的扭蛋機摸彩，只要民眾參加路跑，或現場購買農特產品累積200元，即可體驗扭蛋。

退休後專心飼養水鹿的前鄉長林福峯表示，今年受節氣影響，鹿茸產期約在3月中旬展開，消費者可直接到合格養鹿場選定理想的鹿隻，待鹿茸成熟採收前1週，農民會通知消費者到場，當天現採，不論浸泡藥材或乾燥磨粉，新鮮看得見。

國姓鄉公所今舉行鹿神祭暨枇杷評鑑展售活動記者會，歡迎遊客16、17日到國姓來作客。（記者佟振國攝）

今年鹿神祭活動摸彩採用時下流行的扭蛋機，中獎之外也增添樂趣。（記者佟振國攝）