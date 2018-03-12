老外都愛醜女？ 阿兜仔：沒有固定的審美標準

2018-03-12 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕最近在國內常可看到外國男搭台灣女的組合，住在台灣的阿兜仔黑素斯就被問到「老外都喜歡醜女嗎？」他說外國人沒有固定審美標準，也反問台灣人，如果覺得老外愛醜女，為什麼還有人要抱怨CCR？「你們不要的女生，剛好我們喜歡，沒有衝突。」

西班牙YouTuber黑素斯（Jesús）最近在影片中提到，他曾被朋友問到，老外是否都喜歡醜女、黑皮膚、眼睛小，「審美觀有問題嗎？」對此黑素斯回應到，外國人的審美觀沒有問題，其實是台灣人誤會了。外國人沒有固定的審美標準，所以每一個人都有不同的口味。

黑素斯指出，台灣人對於女生外表有一種非常固定的標準，就是要白、鼻子挺、大眼睛、長髮、腰瘦、奶膨、屁股硬梆梆，「大家都喜歡一樣的外表，超怪。」黑素斯反問台灣人，如果每個人都可以喜歡不同的音樂、食物、運動等，為什麼大家都要喜歡同類的女生。

黑素斯也反問台灣人，如果有個女生不符合台灣的標準、不及格，也許那個女生會考慮試試看國外的市場。「如果你們還是覺得老外愛醜女，為什麼還有人靠腰CCR（跨文化戀愛）？這樣不是對台灣男生很好嗎？你們不要的女生，剛好我們喜歡，沒有衝突，Peace。」

黑素斯最後鼓勵台灣女生，無論長得如何，世界上一定有一個人會覺得你最美。

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