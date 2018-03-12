「公私協力」建成百年台南公園 扶輪社延續傳統捐助改造

2018-03-12 14:09

〔記者蔡文居／台南報導〕延續民間捐助的傳統，府城扶輪社邀請台南南區社、台南鳳凰社、台南成大社、赤崁社、新世代社等6個扶輪社，今天共同集資捐助60萬元，進行公園路側綠籬的補植及公園西側舞台區後方閒置空間及入園動線的的改善，希望可以拋磚引玉，邀請更多民間資源協助投入台南公園的規劃與養護。

捐贈儀式今天在台南公園舉行，台南市代理市長李孟諺也出席，他感謝扶輪社的捐助，公私協力合作，共同維護這座百年公園。

台南社大表示，由於台南公園是百年前由民間捐獻大半經費興建的公共設施，當時民間捐款達5萬圓，加上大會社捐款3萬圓，然後結合總督府的經費，才促成台南公園的完工，可以說是台灣公共建設中，最具「公私協力」特色的代表，而扶輪社也延續了這項傳統。

府城扶輪社社長陳志誠表示，在台南公園對面開設志誠醫院多年，可以說是台南公園最親近的鄰居。對於現今台南公園棲地的惡化、人為踩踏及機車亂停的現象深感憂心，因此在今年扶輪社以「種樹」作為年度服務的主軸下，他以府城扶輪社長的身分，特別邀請5個扶輪社夥伴捐助資源來支持台南公園的復育與改造，希望這筆經費可以發揮拋磚引玉的效果。

台南社大校長林朝成說，台南社大招訓樹公民投入羊蹄甲林復育已經4年，期間獲得很多夥伴的出錢出力，包括市議員邱莉莉捐助選舉補助金作為樹公民培力及聘任專業人力的經費，府城扶輪社則支持採買貨卡、養護設備，還有許多公民捐獻時間，充分展現這座公園結合了政府與民間共同經營的特色。

社大表示，這次改造計畫，將重新補植綠籬、改善動線，減少不必要的臨時性入口，搭配解說牌的規劃，來改善機車入園或人行道機車亂停等違法現象，也希望入園的市民可以支持與配合，能從原本公園已設計好的入口進園，不要圖方便將機車停在入口旁的行道樹下，讓公園的樹木棲地有喘息的空間。