桃園建國國中 新建非營利幼兒園將招生150人

位於建國國中校園後方的老校舍，將拆除新建非營利幼兒園。（記者陳昀攝）

2018-03-12 14:25

［記者陳昀／桃園報導］桃園區建國國中校園內有棟2層樓建築，原本是1979年興建的公立幼兒園，已於1991年停招，目前由建國國中使用中，桃市府評估後決定拆除新建非營利幼兒園，市長鄭文燦今天視察時宣布，2020年2月開學，預計開5個班、招收3至5歲幼兒共150人，也能搭配建國國中的溫室區規劃課程。

桃園市教育局指出，新建幼兒園的基地將與建國國中溫室區結合共同規劃，基地面積3810平方公尺，樓地板面積1437.16平方公尺，未來將配置幼兒室內活動室、室內遊戲室、戶外大樹故事區及遊戲區，周圍還有寬闊的大樹廣場及陽光草坪。

建國國中校長廖家春說，學校重視農業職群發展，校內設有溫室區，剛好與幼兒園基地比鄰，對幼兒來說是大型的植栽觀察和種植區，也能提供國中生服務學習機會，讓幼兒在與大哥哥大姊姊互動時增長經驗，是很好的生命教育。

市長鄭文燦指出，拆除新建幼兒園及購置教保設施費總計約4500萬元，預計今年7月開工、明年8月完工，後年2月招生；建國國中校地約5.5公頃，是全市最大國中，其後方將配合利台紡織重劃區，規劃20米寬道路，方便車輛進出及家長接送。

他說，目前桃園市僅6家非營利幼兒園，預定107年增加5家、108年增加9家、109年增加10家，目標達到30家、招收4000名學生，其中桃園區目前已設置3家，未來將達7家。