立委促蘇花改5月開放大客車 公路總局稱盡速處理

蘇花改目前只開放小型車通行，有立委提議將開放大客車通行的歷程提前，建請交通部公路總局於通車後3個月，也就是在5月上旬就開放大客車通行蘇花改。（資料照）

2018-03-12 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕蘇花改目前只開放小型車通行，通車月餘，常有機車族及大客車、大貨車闖入，有立委提議將開放大客車通行的歷程提前，建請交通部公路總局於通車後3個月，也就是在5月上旬就開放大客車通行蘇花改。

綜合媒體報導，立法委員徐榛蔚今（12日）在立法院交通委員會質詢時要求蘇花改提前開放大客車、大貨車通行；徐榛蔚指出，蘇花改的蘇澳到東澳段已通車，但公路總局初期只給小客車通行，預定3到6個月後開放大客車通行，再過3到6個月才會開放大貨車通行，造成東部居民不便，徐榛蔚隨後提出臨時提案，建請公路總局於蘇花改通車後3個月內開放大客車通行。

公路總局局長陳彥伯對此表示，目前會勘未完成，不能貿然啟用開放大客車通行，而通車後3到6個月開放大客車通行是環評的要求，公路總局會盡速於3到6個月內開放大客車通行，而大貨車通行仍需等到第三階段評估後才能放行。

交通部長賀陳旦強調：「沒有說3個月期滿就會開放，不宜做此承諾，但會加速辦理。」