北市去年度化粧品違規廣告 裁罰603件、2263萬元

2018-03-12 13:55

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局今公布去年度食品、藥物及化粧品違規廣告稽查結果，共開罰947件、裁罰5371萬元，其中「化粧品」違規件數最大宗、佔6成4。罰鍰累計前3名亦均為化粧品違規廣告，經查字句涉有誇大不實，第1名為「佳緯貿易有限公司」，第2名為「台灣萊雅股份有限公司」，第3名為「勇昌貿易有限公司」，處分件數分別在50件上下，累計罰鍰也分別在200萬元左右不等。

衛生局指出，針對去年度食品、藥物及化粧品違規廣告，共裁罰5371萬元，合計947件，以「化粧品」的603件（63.67％）居首，裁罰2263萬元；其次為「食品」320件（33.79％），裁罰2129萬元；第三為「藥物」24件（2.53%），裁罰979萬。

衛生局食品藥物管理科技正周建銘表示，去年違規廣告罰鍰累計前3名也均為化妝品，第1名為「佳緯貿易有限公司」，處分53件，累計罰鍰217萬元，電視為其播放通路，該公司產品「法國原裝整形教父研發抗老新生有機活萃」，誇大違規詞句包括宣稱「分分秒秒自體拉皮…不動刀秒間即可拉皮除紋…消除色疤…促進傷口癒合，組織再生和疤痕修護…」。

周建銘說，第2名為「台灣萊雅股份有限公司」，處分47件，累計罰鍰202萬元，雜誌為其播放通路，其「蘭蔻超輕盈UV水凝露SPF50PA++++」及「蘭蔻 激光煥白精華」等系列產品，分別宣稱「…曬過太陽稍紅腫發熱肌膚，帶來紓緩安定的效果…補水度增加32%→42%…」等，以及「…降低斑點復發率…淡化斑點痘疤…阻斷黑色素…」等詞句。

第3名則為「勇昌貿易有限公司」，處分41件，累計罰鍰191萬元，其「神奇蜂萃能量抗皺霜」化粧品廣告宣稱「…可激活肌膚的膠原再生…填補肌膚動態與靜態紋路，取代肉毒桿菌的天然微整效果…」等違規詞句。

衛生局表示，司法院去年作出大法官解釋，自去年1月6日起，化粧品廣告毋須事先送審，但若涉及誇大不實，仍依違反「化粧品衛生管理條例」可處5萬元以下之罰鍰。食品廣告涉誇大不實、易生誤解或醫療效能，依違反「食品安全衛生管理法」處4萬元以上、400萬元以下，或60萬元以上、500萬元以下罰鍰。藥物廣告未經核准或與核准內容不符，依違反「藥事法」處20萬元以上、500萬元以下罰鍰。一般商品若宣稱醫療效能，依違反「藥事法」處60萬元以上、2500萬以下罰鍰。