鐵砧山北側崩塌嚴重 攔砂壩工程5月動工

大甲鐵砧山北側崩塌嚴重。（記者張軒哲攝）

2018-03-12 13:41

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲鐵砧山北側崩塌嚴重，因汛期將至，大甲居民擔憂豪雨來襲導致災情擴大，市議員吳敏濟今日邀林務局和市府水利局、風管所等單位，於雕塑公園會勘查。林務局坡面攔砂壩工程預定5月動工，吳敏濟要求水利局抓緊進度，唯有坡面與坡頂治理雙管齊下，才能讓崩塌處土質穩定。

東勢林管處治山課長邵龍雨表示，去年梅雨後，鐵砧山坡頂北側有2處溢流點，坡頂地表逕流是造成崩塌的原因之一，另一個是特殊地質因素，鐵砧山地質屬頭嵙山層，紅土包著卵石，土壤含水後很容易崩解，雨水下滲到層與層之間的界面後往外滲出，造成整層的崩塌。

吳敏濟去年向農委會主委林聰賢爭取，今年林務局已經編列1350萬元，針對雕塑公園北側崩塌處進行攔砂壩工程，本項工程是在坡底既有攔砂壩之上興建，規劃設計預定本月底前完成，4月發包、5月動工，工期120天。往後再逐年編列預算施作其它崩塌點。

針對鐵砧山坡頂缺乏完善的排水設施，產生溢流及地滲問題，台中市府水利局水利規劃科長黃柏彰指出，本月底前將邀學者專家研議，對地表逕流進行詳細測量，釐清崩塌原因之後再進行後續規劃。

吳敏濟表示，水利局的進度必須加快，因為鐵砧山地質脆弱，多處崩塌持續在發生，坡頂雨水截流的規劃進度一定要快，否則坡面攔砂壩做再多也無濟於事。