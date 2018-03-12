幼兒就學補助3、4歲就有！彰縣上路

2018-03-12 12:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕為鼓勵年輕夫妻生育，減緩人口老化，彰化縣政府將從107學年度第1學期，即今年8月1日起，開辦3歲、4歲幼兒就讀私立幼兒園的就學補助方案，該計畫相較於教育部推動7年多的5歲幼兒就學補助，受惠年齡層向下再降2歲，教育處長鄧進權表示，每學期補助5000元、1學年共補助1萬元，預估全縣將有1萬名小朋友受惠。

這項幼兒就學補助，主要針對就讀縣內合法立案共231家私立幼兒園小班和中班的小朋友，小朋友本身需在彰化縣設籍時間超過半年，小朋友的父母或監護人一方，同樣需設籍半年以上，符合資格者，幼兒園會協助家長向縣府教育提出申請。

教育處幼教科長黃敏宜指出，以就學補助開辦時間今年8月，推算今年符合申請資格的年齡層，小班是103年9月2日到104年9月1日出生的小朋友，中班是102年9月2日至103年9月1日出生的小朋友，每人每年可申請私立幼兒園就學補助1萬元，今年8月可申請107學年度上學期，每人5000元，今年8月升上大班的小朋友，則可申請教育部5歲幼兒就學補助，每年3萬元、每學期1萬5000元。

教育處估算，經費每年約1億元，將由自有財源編列預算，有民眾質疑，今年年底要選舉了，開辦3歲、4歲幼兒教育補助的政策，討好選民，還有民眾批評政策「無感」並說，小朋友每年學費超過10萬，才補助1萬，有跟沒有差不多。

不過，也有家長說，一般私立幼兒園年繳費用3、4萬元到7、8萬元都有，以4萬元補助1萬元，家長負擔75％，補助有幫忙減輕學費。

對於家長指涉政策討好選民，鄧進權表示，跟選舉無關，政策要照顧多數的家庭，減輕幼兒教養負擔。黃敏宜也說，99年行政院推動鼓勵生育的人口政策，次年（100年）全面實施5歲幼兒就學補助，當時，中央要求地方縣市政府需自行提出相關育兒補助方案，搭配中央政策，彰化縣財源不若6都直轄市充裕，直到今年在財源還能支應下才開辦，雖然晚了中央7年，卻是全國第1個縣轄市推動的縣市。