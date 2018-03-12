拒絕深澳發電廠燃煤 新北環保局質疑環評修正內容

2018-03-12 12:38

〔記者邱書昱／新北報導〕空氣汙染問題已經受到民眾關心與重視，行政院環保署1月初召開「深澳發電廠更新擴建計畫」，並將「審核修正通過」與「重新辦理環評」兩案於14日送至環評大會審查。新北市環保局今天質疑修正內容仍有多項疑慮，且重申拒絕台電將燃煤發電作為唯一選項。

環保團體今天召開記者會要求撤回該計畫，環保局派員出席。環保局依據台電評估資料指出，深澳燃煤電廠興建後將使新北市的PM2.5日平均增量達1.933µg/m3；甚至環評報告中空品模擬結果，九份老街、黃金博物館至陰陽海一帶，成為PM2.5之24小時平均增量最大濃度高值落點。

環保局表示，新北市PM2.5濃度年平均濃度從民國102年的24.63μg/m3，降至民國106年的17.1 μg/m3，接近環保署空氣品質標準15 μg/m3；此外，空氣品質對居民健康造成不良影響外，更可能讓觀光造成不可回復的結果，但是報告書中卻沒有針對如何處理進行評估。

同時，新北市目標將在2030年減少溫室氣體排放4.8百萬公噸、2050年減少9.6百萬公噸，但深澳電廠卻將於2025年商轉後增加7.6百萬公噸溫室氣體，環保局認為，就算台電聲稱發電的溫室氣體排放並未計算於地方的排放量中，卻還是違背全國減少溫室氣體的共識。

環保局再次要求，台電應重做環評並改採乾淨能源方案，讓深澳電廠開發案以最符合環保及安全的方式進行，並期待環保署應該站在維護全國空氣品質立場。