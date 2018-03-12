深澳電廠擴建環評週3舉行 環團怒吼要求退案

2018-03-12 12:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台電去年提出的「深澳電廠更新擴建計畫」，環評大會將於14日舉行。多個環團及環保學者今召開記者會，直指深澳電廠興建將嚴重破壞北海岸岬角地質景觀及多元生態，更與政府減煤減碳政策相違背，呼籲環保署長李應元、副署長詹順貴等21位環評委員，將深澳案退回經濟部。

台電去年提出「深澳電廠更新擴建計畫」，今年1月29日環保署通過第三次環差初審，小組給出「修正後通過」、「重作環評」兩案給環評大會決定。環評大會將於本週三舉行，包括生態獨立研究者梁珆碩、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、綠色和平等多個環團及環保學者今召開記者會直指，深澳燃煤電廠對於生態、空污、碳排放及能源轉型造成嚴重影響，根本沒有興建必要性。

生態獨立研究者梁珆碩表示，深澳燃煤電廠預計在深澳灣興建大型防波堤，對深澳岬角海域的藻類棲息地及豐富的珊瑚礁生態造成巨大衝擊，而從九份山上瞭望的深澳海灣也將變成巨大防波堤，嚴重破壞當地景觀。梁珆碩說，一旦珊瑚礁受高水溫影響開始白化，長期來說對近岸漁業及魚苗成長都會有所衝擊。

主婦聯盟環境保護基金會專員周于萱砲轟，冬季東北季風來襲是北台灣空污最嚴重的時候，一旦深澳燃煤電廠啟用，首當其衝的就是九份、金山地區，再來就是大台北地區和基隆；她質疑，林口發電廠已要擴建三個新機組，可解決北台灣用電短缺問題，為什麼還需要深澳燃煤發電廠？

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰也質疑，政府預計2025年邁向非核家園，且燃煤發電比例要降至30%以下，屆時中南部許多燃煤電廠機維持低檔與相對閒置，那麼深澳燃煤發電廠的必要性究竟是什麼？洪申翰說，台電一直以缺電為由深化興建燃煤電廠的正當性，但深澳燃煤電廠就算完工也是2025年之後，跟近兩、三年供電吃緊毫無關聯，其必要性令人質疑。

新北市環保局簡任技正孫忠偉表示，新北市並不反對興建電廠，但是反對興建燃煤電廠，在全體市民努力下，新北市去年PM2.5年平均濃度已降至17.1，因此去年宣布不再核發生煤許可；按環團估算，若燃煤電廠興建後，新北地區PM2.5濃度將再上升1.9；他痛批，這會讓新北過去努力化為烏有，對北北基民眾健康更會造成重大影響，盼環評委員審慎審查，做出最正確的決定。