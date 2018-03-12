雙北捷運公車定期票將上路 汽車族心動、機車族不買單

台北市長柯文哲（右三）、新北市長朱立倫（左四）12日出席公共運輸定期票發行記者會，呼籲民眾選擇搭乘雙北公車、捷運、YouBike，省錢、環保又便利，並與來賓一同啟動儀式。（記者簡榮豐攝）

2018-03-12 12:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕結合雙北市的捷運、公車及YouBike轉乘前30分鐘免費優惠的30天定期票吃到飽今上路。台北市長柯文哲與新北市長朱立倫今上午共同主持公共運輸定期票啟用典禮，宣布自4月16日起推出1280元定期票。

家住樹林的陳姓民眾表示，若搭乘公車通勤，每天通勤費用約100元，跟油錢差不多，所以目前以汽車代步，每個月油錢大概3千多元，現在推出1280元定期票，考慮「棄車」改搭大眾運輸，算一算約可月省2千多元，「很心動」。

台北松山區的張先生也說，雖然公司跟住家地點很近，但一個月開車油錢還是要兩千多元，若把假日出門的通勤費用也算下去，定期票1280元好像挺划算，會考慮購買。

相較於汽車族大呼心動，機車族則明顯不買單。民眾陳先生每天從淡水區竹圍騎機車到台北市區上班，他表示每個月油錢大概1千元，這還包含平假日的通勤費，定期票1280的價格有提高誘因，但騎機車還是比較便宜，而且行動力更高，既然價錢沒有差很多，目前不考慮購買定期票。

持同樣意見的還有新店的郭先生、新莊的葉小姐，兩人皆說，機車的機動性較足夠，除非月票只賣100元，不然沒有購買誘因。

而家住台北、平日搭乘大眾交通運輸工具的民眾，則呈現兩極反應。民眾梁小姐每天從後山埤到行天宮附近上班，她表示每個月通勤費用約1千2到1千3，還包含假日出門走跳的交通費，也許會考慮1280的定期票。

萬華的顧小姐每天搭乘公車通勤，來回費用約30元，就算天天搭，一個月也不到1千元，因此不會考慮購入定期票，她認為1280元的票價對她來說不上不下。