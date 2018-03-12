桃園209通車了！北區首條機捷接駁公車可達A10

209公車，平日發車58班車、假日則是48班車。（記者謝武雄攝）

2018-03-12 11:48

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府今天舉行209路線「陸光二村－機捷A10山鼻站」通車儀式，該路線兼具通勤、購物、觀光功能，行經龜山、桃園、蘆竹等3個行政區，方便北區民眾轉乘捷運，209路線公車發車時間，陸光二村從清晨6點到晚上10點，山鼻站發車則是清晨6點50分到晚上11點，平日每30分鐘1班車，每天58班車，週六、日及國定例假日開車，每40到60分鐘1班車，每天48班車。

市長鄭文燦表示，機捷規劃5大轉運站，其中A8長庚醫院站、A10山鼻站屬於北區，A15大園站屬沿海，A18高鐵桃園站、A21興南站屬於南區；目前南站兩個轉運站都有接駁公車，209路線則是北區第1條接駁路線公車，行經龜山國小、桃園小巨蛋、桃園高中、榮民總醫院桃園分院、新光三越大有店、敏盛醫院、光明國小、南崁國小讓龜山、桃園、蘆竹沿線居民可方便搭乘公車轉乘機捷。

209路線是由桃園客運負責營運，全部都是低地底盤公車行駛，其中博愛座還可將座椅掀起，讓輪椅族方便停靠；剪綵通車後，鄭文燦也到車上體驗，也稱讚桃園客運的服務水準、方便性都大幅提高，提供民眾更便捷的大眾運輸交通工具。

交通局表示，209路線採里程計費，從陸光二村到機捷A10山鼻站全票53元，使用市民卡可享買一送一優惠。