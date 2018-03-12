植樹節抗議移樹 樹保團體：都更案應「以屋就樹」

護樹團體及在場民眾要求北市府重審移植計畫、暫緩建照審查，也要求實施者變更建築設計「以屋就樹」，讓老榕樹原地保留。 （記者鍾泓良攝）

2018-03-12 11:34

〔記者鍾泓良／台北報導〕今天為一年一度的植樹節，樹黨、台灣華山工業遺產歷史場所保護聯盟等團體，今天集結於杭州南路、濟南路口前的一處都更案前，抗議市府在2013通過樹木保護移植計畫，實施者也在過年前展開大幅度修剪，讓居民及地主大為不滿，因此護樹團體及在場民眾要求北市府重審移植計畫、暫緩建照審查，也要求實施者變更建築設計「以屋就樹」，讓老榕樹原地保留。

文化局表示，這棵受保護榕樹年齡不詳，當時是以樹圍達老樹標準作保留。文化局說，因為之後要拆房，所以廠商先將榕樹樹枝做修剪，避免工程車拉扯到樹木，之後完成斷根、養根便會移植到自來水園區。文化局表示，經了解廠商修剪幅度沒有超過規劃，而廠商都有依法向樹木保護委員會提送移植計畫，經審查後核定，目前程序都合法。

齊東文史工作室成員張揚指出，過去社區是台北城最先發展的「米道」，而日本在台灣第一任總督樺山資紀，被命名為「樺山町」，後來又更名為「幸町」，形成了幸町古道，而這棵老樹為樺山町起厝「伯公樹」，也是幸町古道的一部分。他說，過去國父孫文曾在1900年來到這個社區居住、募款，籌備地第六次起義，卻諷刺的要在紀念孫文的植樹節上守護樹木。

樹黨北北基枝黨部發言人林逸萍呼籲實施者，都更跟環境保護可以取得雙贏，只要願意退讓一步做變更設計，希望用一種「不移樹、不砍樹、原地保留樹木」呈現全新的都市景觀。

都更案地主陳章煒表示自己今年將近70歲，小時候就跟老樹一起生活，以前都會爬到樹上抓蟬、餵松鼠。今天為了都更要移樹，就跟老了要人離鄉背井一定會水土不服，希望都更跟老樹可以和平共處。